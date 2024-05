Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε: Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πέτυχε «τρελό» buzzer beater τρίποντο

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πέτυχε ένα σπουδαίο τρίποντο στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 53-50 και το δεκάλεπτο να θέλει δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί, ο Καλαϊτζάκης πήρε την απόφαση να σουτάρει τρίποντο χωρίς ισορροπία και κατάφερε να σκοράρει εναντίον της Φενέρμπαχτσε.

Το φοβερό buzzer beater τρίποντο του Καλαϊτζάκη επέτρεψε έτσι στον Παναθηναϊκό να πάει με το +6 στη διακοπή πριν το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα για τα ημιτελικά του Final Four της Euroleague.

Crazy shot after taking all 24 seconds from @paobcgr #F4GLORY #paobc pic.twitter.com/FgORxV5IL9