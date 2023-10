Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ένα βίντεο στα social media με τους πανηγυρισμούς της ομάδας και του κόσμου μετά το διπλό (54-66) επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ.

Στο βίντεο που ακολουθεί, μπορεί να δείτε τον MVP του Παναθηναϊκού, Ντίνο Μήτογλου, να πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του και τον Εργκίν Αταμάν να αποθεώνεται στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια, υπάρχουν πλάνα από την υποδοχή ηρώων στο ΟΑΚΑ από 1.500 φίλους της ομάδας που περίμεναν την αποστολή μετά τα μεσάνυχτα.

Δείτε το βίντεο:

The most accurate Green highlight 💚#PlayOfTheGame powered by #ΖενιΘ ⚡️#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/bfkxwrA8qy