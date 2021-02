Παναθηναϊκός: Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θέλει να «κλέψει» τον Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό και φέρεται να βρίσκεται ψηλά στη μετεγγραφική λίστα της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη νέα σεζόν.

Οι Ισραηλινοί έχουν στη θέση του προπονητή τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον διεθνή Έλληνα φόργουορντ και έχει ζητήσει την απόκτησή του από τους “πράσινους”.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «sport5.co.il» λοιπόν, η Μακάμπι θα κινηθεί για την απόκτησή του το καλοκαίρι, δημιουργώντας… πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ήδη επικοινωνήσει στον Μήτογλου ότι θέλει να τον κρατήσει και για τα επόμενα χρόνια.

