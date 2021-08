Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σήμερα (28/8) ο Τζέρεμι Έβανς, ενώ την ίδια ώρα ο Μάικ Τζέιμς «ξεκάθαρισε» σε ερώτηση οπαδού πως οι «πράσινοι» δεν αποτελούν προοπτική για τον ίδιο.

Το πρόσφατο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, Τζέρεμι Έβανς, πήρε μέρος για πρώτη φορά σε προπόνηση της ομάδας σήμερα (28/8) στο ΟΑΚΑ και ενόψει των φιλικών προετοιμασίας που ακολουθούν. Μάλιστα αυτό με το Περιστέρι άλλαξε ημερομηνία (από Τρίτη (31/8) σε Τετάρτη (1/9)) μετά από αίτημα της ομάδας των δυτικών προαστίων.

Από εκεί και πέρα ο Μάικ Τζέιμς θέλησε να ξεκαθαρίσει σε οπαδούς του Παναθηναϊκούς, πως παρά το γεγονός ότι αποτελεί ξένο σώμα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, δεν σκέφτεται επ’ουδενί την επιστροφή του στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο Αμερικανό γκαρντ απάντησε στο Twitter σε φίλαθλο που τον προέτρεπε να γυρίσει πίσω και να κλείσει την καριέρα του στο «τριφύλλι», πως η θητεία του στον Παναθηναϊκό έχει κλείσει.

I’m prolly done after these two years brodie but thsnks tho https://t.co/uP8UOAuKSA