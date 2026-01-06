Παναθηναϊκός ή Ρίβερ Πλέιτ για τον Σαντίνο Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός και η Ρίβερ Πλέιτ είναι στο στόχαστρο του Σαντίνο Αντίνο που αγωνίζεται με τη φανέλας της Γοδόι Κρουζ και παίζει ως εξτρέμ.

Ο 20χρονος στο παρελθόν είχε κινήσει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και πλέον ο ρεπόρτερ της Ρίβερ Πλέιτ, Σεμπάστιαν Σρουρ, εμπλέκει τον Παναθηναϊκό για την απόκτησή του, όπως και τη Ρίβερ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ρίβερ έχει ήδη κινηθεί για τον παίκτη, όμως η πλευρά του βλέπει με θετικό μάτι και τη μετακόμισή του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μένει να φανεί, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει κάποια πρόταση που θα δελεάσει τον παίκτη και την ομάδα του.

Οι πράσινοι στις θέσεις των εξτρέμ έχουν τους Ζαρουρί, Παντελίδη, Τζούρισιτς, Πελίστρι και Μαντσίνι και λόγω της φαινομενικής αποχώρησης του Τετέ, αλλά και της απραξίας του Πελίστρι είναι πιθανό να κινηθούν για έναν ακόμα μεσοεπιθετικό, πέραν του Παντελίδη.