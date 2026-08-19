Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόταση 8.5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Γενς Στάγκε

Οι πράσινοι τα δίνουν όλα για την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ που θα κάνει τη διαφορά
AP
AP
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Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Δανία, η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόταση ύψους 8.5 εκατομμυρίων ευρώ του Παναθηναϊκού για τον Γενς Στάγκε.

Ο 29χρονος Δανός μέσος αποτελεί μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, την οποία ο Παναθηναϊκός παλεύει, μιας και ψάχνει για παίκτη από το πάνω ράφι για την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Η γερμανική ομάδα αξιώνει, πάντως, πάνω από 8.5 εκατομμύρια ευρώ και μένει να φανεί αν το τριφύλλι είναι σε θέση να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του για να τον φέρει στην Ελλάδα.

Απόσπασμα από το δημοσίευμα

«Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ήδη φέρει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν στον Παναθηναϊκό και, εφόσον περάσει το δικό του, ακόμα ένας Δανός θα πάρει τον δρόμο για την Αθήνα.

Ο Γενς Στάγκε βρίσκεται συγκεκριμένα στο «ραντάρ» του ελληνικού συλλόγου, όμως η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Bold», η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόσφατα πρόταση του Παναθηναϊκού ύψους περίπου 8.5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 64 εκατ. δανέζικες κορώνες.

Ο σύλλογος της Bundesliga κοστολογεί υψηλότερα τον Δανό μέσο και, ως εκ τούτου, ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του θα πρέπει να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη, εφόσον θέλουν ο Γενς Στάγκε να αφήσει τη Γερμανία για την Ελλάδα.

Ο 29χρονος Δανός πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Bold», ενδιαφέρεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του, έπειτα από τέσσερα χρόνια στη Βέρντερ Βρέμης».

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