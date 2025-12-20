Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ηρακλής: Πήραν θέση στο Telecom Center Athens οι οπαδοί του «γηραιού»

Όμορφη εικόνα με οπαδούς και φιλοξενούμενων στην κερκίδα
Οι οπαδοί του Ηρακλή στο Telecom Center
Οι οπαδοί του Ηρακλή στο Telecom Center / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (20/12/25, 18:15, Live από το Newsit.gr) τον Ηρακλή για την 11η αγωνιστική της GBL, με το παιχνίδι στο Telecom Center Athens να έχει οπαδούς και από τις δύο ομάδες.

Οι φίλοι του Ηρακλή πήραν εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και η “πράσινη” ΚΑΕ τους έδωσε συγκεκριμένο σημείο στην κερκίδα του Telecom Center Athens, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της GBL.

Ετοιμάζεται έτσι μία σπάνια εικόνα για αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος, με οπαδούς και των δύο ομάδων να συνυπάρχουν στο γήπεδο και μάλιστα σε διπλανές εξέδρες.

Πάνω από 10.000 κόσμος αναμένεται συνολικά στο ΟΑΚΑ.

