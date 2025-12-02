Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα κοντραριστούν για μια θέση στον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»

Έστω και δύσκολα ο Ολυμπιακός -έχοντας ως MVP τον Αλεξάντερ Νεντέλκοβιτς- νίκησε τον Φοίνικα Σύρου με 3-2 στον πρώτο προημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς», Στην ουδέτερη έδρα του κλειστού γυμναστηρίου «Κροίσος Πέρσης» του Μίλωνα και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός χωρίς να εντυπωσιάσει είχε την ουσία στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ και με νίκη 3-0 σετ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε αγώνα που θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 στο κλειστό γυμναστήριο Σοφία Μπεφόν του Παλαιού Φαλήρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με κορυφαίο τον Ουκρανό Γκάσμαν που σημείωσε 14 πόντους ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στο σκορ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και ευτύχησε να τελειώσει το 1ο σετ με λάθος του Μολίνα ο οποίος έκανε φιλέ και με άσσους του Πρωτοψάλτη και του Γκάσμαν το 2ο και 3ο σετ αντίστοιχα.

Ο ΟΦΗ αγωνίστηκε χωρίς τους τραυματίες Μιχαήλοβιτς, Στρουγκάρεβιτς, Χαραλαμπίδη και Βλαχόπουλο. Παρόλα αυτά πίεσε τον Παναθηναϊκό σε όλα τα σετ αλλά δεν είχε διάρκεια και κυρίως είχε προβληματική υποδοχή στα κρίσιμα σημεία.