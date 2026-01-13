Παναθηναϊκός: Κατ’ αρχήν συμφωνία με Γοδόι Κρουζ για τον Αντίνο υποστηρίζουν στην Αργεντινή

Πιο κοντά από ποτέ στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι βρίσκεται ο Σαντίνο Αντίνο, καθώς σύμφωνα με τους Αργεντινούς υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία μεταξύ του τριφυλλιού και της Γοδόι Κρουζ.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Σεμπαστιάν Σρουρ, που καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ, της ομάδας δηλαδή που ενδιαφέρεται επίσης για τον Αντίνο, υποστηρίζει ότι υπάρχει πλέον κατ’ αρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Γοδόι Κρουζ για τον 20χρονο Αργεντινό εξτρέμ, Σαντίνο Αντίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αργεντινοί υποστηρίζουν ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει 10.2 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη!

Σε ό,τι αφορά στα χρήματα που θα πάρει ο παίκτης, ο Παναθηναϊκός προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 1.2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά για πολυετές συμβόλαιο.

Ο Αντίνο έχει αγωνιστεί 45 φορές με τη Γοδόι Κρουζ, μετρώντας οκτώ γκολ και πέντε ασίστ και θεωρείται ένας από τους καλύτερους νέους μεσοεπιθετικούς της Αργεντινής.