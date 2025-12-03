Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0 τελικό: Νίκη για τους πράσινους με πέναλτι του Μπακασέτα

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
3/3 στο Κύπελλο για τον Παναθηναϊκό που βρίσκεται πολύ κοντά στην απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά
90+1' Γεντβάι αντί Φικάι
89' Κίτρινη κάρτα στον Τσέριν
Ντέσερς αντί Μπακασέτα
72' Ξερό σουτ του Ρούμπεν Πέρεθ έξω από την περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα
Κίτρινη και για τον παίκτη της Κηφισιάς για τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκε στη συνέχεια
71' Κίτρινη κάρτα στον Μλαντένοβιτς για τράβηγμα της φανέλας του Πατήρα
69' Σιώπης αντί Κώτσιρα και Μπόκος αντί Μπρέγκου
Ο Μπακασέτας ευστόχησε στο πέναλτι και έκανε το 1-0 για τους πράσινους
Ο Ίνγκασον δέχθηκε μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή
Η Κηφισιά πατάει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο μέρος
55' Η Κηφισιά είναι απειλητική και δείχνει ικανή να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους πράσινους
50' Κιτρινη κάρτα στον Μπακασέτα για φάουλ στον Μαϊντάνα
Ο Παναθηναϊκός μπαίνει με μεγαλύτερη διάθεση στο παιχνίδι
Ο Παναθηναϊκός έχασε 2-3 καλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά γενικότερα δεν έχει καλή εικόνα απέναντι στην Κηφισιά που παίζει με πάρα πολλές αλλαγές
Ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα, ο Μπρέγκου βρέθηκε φάτσα με την εστία, αλλά αστόχησε!
33' Γύρισμα από δεξιά από τον Κώτσιρα, παρέμβαση αμυντικού και μπλόκαρε ο Ξενόπουλος
30' Σουτ του Τσέριν, άουτ η μπάλα
Ο Τζούρισιτς βρέθηκε φάτσα με τον τέρμα της Κηφισιάς, δοκίμασε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
28' Σουτ του Μπακασέτα, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς
23' Πιέζει με συνεχόμενα κόρνερ ο Παναθηναϊκός
Ο Μλαντένοβιτς έκανε την παράλληλη μπαλιά, ο Μπακασέτας μπήκε στην πορεία της μπάλας, αλλά το τελείωμά του ήταν κάκιστο
Παντελώς ακίνδυνος ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα, η Κηφισιά κρατάει αρκετά την μπάλα στα πόδια της
Χωρίς ιδιαίτερο ρυθμό το παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο
Σουτ του Μπρέγκου, έφυγε αρκετά άουτ η μπάλα
Να σημειωθεί ότι η Κηφισιά έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στα νοκ άουτ του Κυπέλλου, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, όμως, θέλει τη νίκη για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα και να περάσει απευθείας στα προημιτελικά
Θα παρακολουθήσει τη μάχη της τωρινής ομάδας του με την ομάδα που θα αγωνίζεται από την 1η Ιανουαρίου
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου
Λεβαδειακός – 12 βαθμοί (10-3) | 4 αγώνες
ΑΕΚ – 12 βαθμοί (6-1) | 4 αγώνες
Ολυμπιακός – 9 βαθμοί (12-3) | 3 αγώνες
ΟΦΗ – 9 βαθμοί (7-3) | 4 αγώνες
Άρης – 9 βαθμοί (5-1) | 3 αγώνες
Βόλος – 7 βαθμοί (10-7) | 4 αγώνες
Ατρόμητος – 7 βαθμοί (7-5) | 4 αγώνες
Παναθηναϊκός – 6 βαθμοί (3-1) | 2 αγώνες
Κηφισιά – 5 βαθμοί (4-3) | 3 αγώνες
Αστέρας Τρίπολης – 4 βαθμοί (7-4) | 4 αγώνες
Παναιτωλικός – 3 βαθμοί (5-4) | 3 αγώνες
ΠΑΟΚ – 3 βαθμοί (5-5) | 2 αγώνες
Ηρακλής – 3 βαθμοί (2-3) | 2 αγώνες
Athens Kallithea – 3 βαθμοί (3-5) | 4 αγώνες
Ελλάς Σύρου – 3 βαθμοί (8-13) | 4 αγώνες
Μαρκό – 1 βαθμός (3-6) | 3 αγώνες
Καβάλα – 1 βαθμός (2-6) | 3 αγώνες
ΑΕΛ Novibet – 1 βαθμός (4-9) | 4 αγώνες
Ηλιούπολη – 0 βαθμοί (1-10) | 4 αγώνες
Αιγάλεω – 0 βαθμοί (1-13) | 4 αγώνες
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μαϊντάνα, Μποτία, Σόουζα, Ντίας, Αμάνι, Ζέρσον, Τζίμας, Πατήρας, Χριστόπουλος
Κώτσαρης, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Φίκαϊ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας, Μαντσίνι, Τσούριτσιτς, Πάντοβιτς.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Νραγκόβσκι, Καλάμπρια, Γέντβαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σβιντέρσκι, Ντέσερς,
