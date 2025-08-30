Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Με Ρενάτο Σάντσες η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη φετινή Super League, με αντίπαλο τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος και ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα, περιλαμβάνοντας σε αυτή και τον Ρενάτο Σάντσες.

Έχοντας ανεβάσει ρυθμούς στο Κορωπί, ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται ότι είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με τη φανέλα του “τριφυλλιού” και ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να τον έχει δίπλα του στον πάγκο, για το Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Λεβαδειακό (31/8, 22:00).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι στο μισό γήπεδο, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου.