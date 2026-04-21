Παναθηναϊκός: Με το ίδιο απουσιολόγιο η προετοιμασία ενόψει ΑΕΚ

Πρωινή προπόνηση έκαναν την Τρίτη (21.04.2026) οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο “Γεώργιος Καλαφάτης” με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τον αριθμό των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει, να διατηρείται.

Για μια ακόμα προπόνηση στον Παναθηναϊκό, ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό οι Φίλιπ Τζούριτσιτς, Γιώργος Κάτρης και θεραπεία οι Ανάς Ζαρουρί, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό.

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα των “πράσινων” ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με rondo και άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, ενώ ολοκληρώθηκε με τουρνουά τριών ομάδων.

Θυμίζουμε ότι τα playoffs της Super League έχουν “κενό” το προσεχές σαββατοκύριακο, λόγω του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με το μίνι πρωτάθλημα να επιστρέφει στη δράση με την 3η του αγωνιστική στις 3 Μαΐου 2026, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου.