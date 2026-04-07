Παναθηναϊκός: Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην Ισπανία οι πράσινοι κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στην Ισπανία για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 36η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα δώσει μία κρίσιμη μάχη με την Μπαρτσελόνα και οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα έχουν στο πλευρό τους τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» θα καθίσει δίπλα στον πάγκο των πρασίνων για να δώσει ώθηση στην αποστολή για να φύγει με το διπλό από το Παλαού Μπλαουγκράνα. Αυτό θα είναι το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα δώσει το παρών τη φετινή σεζόν.