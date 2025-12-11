Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα και στην κορυφή τον Πάντοβιτς η ενδεκάδα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στo ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα (22:00) ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, στην οποία βρίσκεται ο Πάντοβιτς και ο Τζούρισιτς, αντί Σφιντέρσκι και Μπακασέτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου.