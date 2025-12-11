Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα και στην κορυφή τον Πάντοβιτς η ενδεκάδα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του τριφυλλιού
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν στo ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα (22:00) ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, στην οποία βρίσκεται ο Πάντοβιτς και ο Τζούρισιτς, αντί Σφιντέρσκι και Μπακασέτα.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
111
87
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo