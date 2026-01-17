Παναθηναϊκός: Μετεγγραφικό «σενάριο» με Μαρσέλο Μπρόζοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μετεγγραφικό “μπαμ” με την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, αλλά φέρεται να θέλει μια ακόμα μεγάλη κίνηση. Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, το “τριφύλλι” κινείται για την απόκτηση του Μαρσέλο Μπρόζοβιτς.

Ο 33χρονος Κροάτης μέσος αγωνίζεται στη Αλ Νασρ και φέρεται να αρέσει στον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς με την εμπειρία και την ποιότητά του μπορεί να κάνει τη διαφορά στο χώρο του κέντρου, στον Παναθηναϊκό.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ίντερ δεν ενδιαφέρει μόνο τον Παναθηναϊκό, καθώς την περίπτωσή του εξετάζουν τόσο οι “νερατζούρι”, όσο και η Γιουβέντους. Ο Κονούρ εκτιμά πως το κόστος της μεταγραφής του Κροάτη άσου θα φτάσει τα 4-5 εκατ. Ευρώ.

Ο Μπρόζοβιτς αγωνίζεται από το 2023 στην Αλ Νασρ, στην οποία μετεγγράφηκε από την Ίντερ έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 13 παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας (1040 λεπτά) και έχει δώσει 3 ασίστ.