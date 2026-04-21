Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79 τελικό: Οι πράσινοι προκρίθηκαν στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός τερμάτισε έβδομος, πήρε το προτελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ και έκλεισε ραντεβού με τη Βαλένθια
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
90 - 79
Τελικό
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague.

22:43 | 21.04.2026
Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση για τα πλέι οφ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια
22:42 | 21.04.2026
Τέλος αγώνα!
22:42 | 21.04.2026

Το παιχνίδι έχει "τελειώσει"

22:41 | 21.04.2026

31.4 δευτερόλεπτα ακόμα

22:40 | 21.04.2026

87-79  από τον Μπεγκαρίν

22:39 | 21.04.2026

87-78 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ

22:38 | 21.04.2026

87-76 με 1/2 βολές του Φαρίντ

22:36 | 21.04.2026

86-76 από τον Μπλόσονγκεϊμ

22:36 | 21.04.2026
1:25 για το φινάλε, ο Ναν "τελειώνει" το ματς
22:35 | 21.04.2026

86-74 με τρίποντο του Ναν

22:33 | 21.04.2026

83-74 με 2/2 βολές του Ντιάλο

22:32 | 21.04.2026

83-72 με τρομερό κάρφωμα του Φαρίντ

22:30 | 21.04.2026

81-72 από τον Τζέιμς

22:30 | 21.04.2026
Ο Σορτς είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης του αγώνα
22:30 | 21.04.2026
Τρία λεπτά ακόμα
22:29 | 21.04.2026

81-70 από τον τρομερό Σορτς

22:29 | 21.04.2026

79-70 από τον Σλούκα

22:29 | 21.04.2026

77-70 με τρίποντο του Τζέιμς! Απίθανος ο Αμερικανός γκαρντ

22:28 | 21.04.2026

77-67 από τον Φαρίντ

22:28 | 21.04.2026

75-67 από τον Μπεγκαρίν

22:28 | 21.04.2026
Πέντε λεπτά ακόμα
22:26 | 21.04.2026

75-65 από τον Σορτς

22:26 | 21.04.2026

73-65 από τον Μάικ Τζέιμς

22:26 | 21.04.2026

73-63 από τον Μπεγκαρίν

22:25 | 21.04.2026

73-61 από τον Σορτς

22:24 | 21.04.2026

71-61 με 1/2 βολές του Σλούκα

22:23 | 21.04.2026

70-61 με 2/2 βολές του Οκόμπο

22:22 | 21.04.2026

70-59 από τον Μπεγκαρίν

22:21 | 21.04.2026

70-57 από τον Χουάντσο

22:21 | 21.04.2026

68-57 από τον Ρογκαβόπουλο

22:21 | 21.04.2026
Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος
22:19 | 21.04.2026

Ο Παναθηναϊκός  "κόλλησε" στην επίθεση στο δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και έδωσε δικαιώματα

22:19 | 21.04.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Μονακό 66-57
22:19 | 21.04.2026

66-57 με buzzer beater καλάθι του Σλούκα

22:18 | 21.04.2026

64-57 με τρίποντο του Τζέιμς

22:17 | 21.04.2026

64-54 από τον Χέιζ Ντέιβις

22:17 | 21.04.2026

62-54 με 2/2 βολές του Χέιζ

22:15 | 21.04.2026
Ο Λεσόρ μπήκε στο παρκέ και τα έκανε... θάλασσα σε άμυνα και επίθεση! 

Χρεώθηκε και με τέταρτο φάουλ και πήγε στον πάγκο, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με 2 τεσσάρια και χωρίς πεντάρι

22:11 | 21.04.2026

62-52 με κάρφωμα του Μπλόσονγκεϊμ

22:11 | 21.04.2026

62-50 από τον Ντιάλο

22:11 | 21.04.2026

Φοβερός ο πολύπειρος σέντερ του Παναθηναϊκού! Δίνει πάρα πολλές λύσεις σε άμυνα και επίθεση

22:11 | 21.04.2026

62-48 από τον Φαρίντ

22:10 | 21.04.2026

60-48 με τρίποντο του Τάις

22:10 | 21.04.2026

60-45 με κάρφωμα του Μπλόσογνκεϊμ

22:08 | 21.04.2026

60-43 από τον Φαρίντ

22:07 | 21.04.2026

58-43 με τρίποντο του Όσμαν

22:06 | 21.04.2026

55-43 από τον Ντιάλο

22:06 | 21.04.2026

55-41 από τον δαιμόνιο Σορτς

22:06 | 21.04.2026

53-41 από τον Ντέιβις

22:05 | 21.04.2026

51-41 με τρίποντο του Στράζελ

22:05 | 21.04.2026

51-38 από τον Σορτς

22:05 | 21.04.2026

49-38 από τον Ντιάλο

22:04 | 21.04.2026

49-36 από τον Μπλόσονγκεϊμ

21:50 | 21.04.2026
Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο
21:49 | 21.04.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ γερές βάσεις πρόκρισης με τον Σορτς να ξεχωρίζει στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Ρογκαβόπουλο με τον Λεσόρ και τον Γκραντ να κάνουν τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο

21:48 | 21.04.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Μονακό 49-34
21:48 | 21.04.2026

49-34 από τον Γκραντ

21:47 | 21.04.2026

47-34 με 3/3 βολές του Μάικ Τζέιμς

21:47 | 21.04.2026

47-31 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

21:44 | 21.04.2026

45-31 από τον Λεσόρ

21:44 | 21.04.2026

43-31 μειώνει ο Τάις

21:42 | 21.04.2026

43-29 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ!

21:41 | 21.04.2026
17' Τάιμ άουτ για τη Μονακό, με τη διαφορά να ανεβαίνει σε διψήφια επίπεδα
21:40 | 21.04.2026

41-29 από τον Λεσόρ

21:40 | 21.04.2026

39-29 με τρίποντο του Σλούκα

21:39 | 21.04.2026

36-29 με τρίποντο του Στράζελ

21:38 | 21.04.2026

36-26 με 1/2 βολές του Γκραντ

21:36 | 21.04.2026

35-26 με 2/2 βολές του Στράζελ

21:33 | 21.04.2026

35-24 με τρίποντο του Γκραντ

21:33 | 21.04.2026

32-24 από τον Λεσόρ

21:32 | 21.04.2026

30-24 με κάρφωμα του Χέιζ

21:31 | 21.04.2026

30-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:30 | 21.04.2026

27-22 από τον Ρογκαβόπουλο

21:30 | 21.04.2026

25-22 με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς

21:29 | 21.04.2026

25-19 από τον Οκόμπο

21:29 | 21.04.2026

25-17 από τον Όσμαν

21:28 | 21.04.2026

23-17 με τρίποντο του Τζέιμς

21:26 | 21.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:26 | 21.04.2026
Φοβερή εμφάνιση από τον Σορτς! Έχει βάλει τους 11 από τους 23 πόντους του Παναθηναϊκού
21:23 | 21.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Μονακό 23-14
21:21 | 21.04.2026

23-14 από τον Σορτς

21:21 | 21.04.2026

21-14 από τον Φαρίντ

21:20 | 21.04.2026

19-14 από τον Ναν

21:19 | 21.04.2026

17-14 με 2/2 βολές του Χέιζ

21:19 | 21.04.2026

17-12 με τρίποντο του Σορτς

21:18 | 21.04.2026

14-12 με 1/2 βολές του Όσμαν

21:17 | 21.04.2026

Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Όσμαν, φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ και βολές για τον Τούρκο

21:17 | 21.04.2026

Κλέψιμο Ναν και 13-12 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ

21:17 | 21.04.2026
Δεύτερο φάουλ για τον Ντιάλο
21:16 | 21.04.2026
Ο Σορτς παίζει μόνος του για την ώρα
21:16 | 21.04.2026

11-12 από τον Σορτς

21:15 | 21.04.2026

9-12 από τον Μάικ Τζέιμς

21:14 | 21.04.2026
Νωρίτερα το φάουλ χρεώθηκε στον Ντιάλο, όχι στον Στράζελ που έδωσε τη θέση του στον Οκόμπο
21:14 | 21.04.2026

9-8 από τον Φάριντ

21:12 | 21.04.2026
Τρία φάουλ ο Στράζελ και μεγάλο πρόβλημα για τη Μονακό των 8 παικτών
21:11 | 21.04.2026

7-8 με 2/3 βολές του Ντιάλο που κάνει ζημιά στους πράσινους στο ξεκίνημα

21:10 | 21.04.2026

7-6 από τον Σορτς

21:09 | 21.04.2026

5-6 με τρίποντο του Όσμαν

21:07 | 21.04.2026
Πολύ κακό ξεκίνημα για τους πράσινους

Τρία λεπτά χωρίς καλάθι ο Παναθηναϊκός

21:07 | 21.04.2026

Έξω και ο Λεσόρ, με τον Φαρίντ να παίρνει πολύ γρήγορα τη θέση του Λεσόρ

21:06 | 21.04.2026

2-6 με 2/2 βολές του Σορτς που πέρασε στη θέση του Γκραντ

21:04 | 21.04.2026

0-6 με κάρφωμα του Ντιαλό

21:04 | 21.04.2026
Τάιμ άουτ από τον έξαλλο Εργκίν Αταμάν μόλις στο 2'
21:04 | 21.04.2026

0-4 από τον Μάικ Τζέιμς

21:03 | 21.04.2026

0/3 επιθέσεις για τους πράσινους με κάκιστες επιλογές

21:02 | 21.04.2026

0-2 από τον Μάικ Τζέιμς

21:02 | 21.04.2026

Πρώτη κακή επίθεση από τους πράσινους

21:01 | 21.04.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:00 | 21.04.2026
Η πεντάδα της Μονακό

Στράζελ, Τζέιμς Ντιάλο, Μπλόσονγκεϊμ και Τάις

21:00 | 21.04.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ 

20:53 | 21.04.2026

Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του αγώνα

 

20:53 | 21.04.2026

Η Μονακό είχε επικρατήσει με 92-84 του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο στις 31 Οκτωβρίου 2025. Οι πράσινοι κέρδισαν τους Μονεγάσκους με 107-97 στο Telekom Center Athens στις 27 Μαρτίου


 
 

20:53 | 21.04.2026
Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Τάρπι παραμένουν τραυματίες
20:52 | 21.04.2026

Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκαρίν, Στράζελ, Τζέιμς οι 8 διαθέσιμοι για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι

 
20:52 | 21.04.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 
 

20:51 | 21.04.2026

Ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας που κάνει τζάμπολ στις 21:45, για να πάρει την 8η θέση και να παίξει με τον 1ο Ολυμπιακό με μειονέκτημα

20:45 | 21.04.2026
Ο νικητής θα κατακτήσει την 7η θέση και προκριθεί στα πλέι οφ

Εκεί, τον περιμένει η Βαλένθια

20:45 | 21.04.2026
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague

