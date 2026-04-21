Παναθηναϊκός – Μονακό 87-79 τελικό: Οι πράσινοι προκρίθηκαν στα πλέι οφ της Euroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague.
Το παιχνίδι έχει "τελειώσει"
31.4 δευτερόλεπτα ακόμα
87-79 από τον Μπεγκαρίν
87-78 με 1/2 βολές του Μπλόσονγκεϊμ
87-76 με 1/2 βολές του Φαρίντ
86-76 από τον Μπλόσονγκεϊμ
86-74 με τρίποντο του Ναν
83-74 με 2/2 βολές του Ντιάλο
83-72 με τρομερό κάρφωμα του Φαρίντ
81-72 από τον Τζέιμς
81-70 από τον τρομερό Σορτς
79-70 από τον Σλούκα
77-70 με τρίποντο του Τζέιμς! Απίθανος ο Αμερικανός γκαρντ
77-67 από τον Φαρίντ
75-67 από τον Μπεγκαρίν
75-65 από τον Σορτς
73-65 από τον Μάικ Τζέιμς
73-63 από τον Μπεγκαρίν
73-61 από τον Σορτς
71-61 με 1/2 βολές του Σλούκα
70-61 με 2/2 βολές του Οκόμπο
70-59 από τον Μπεγκαρίν
70-57 από τον Χουάντσο
68-57 από τον Ρογκαβόπουλο
Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" στην επίθεση στο δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και έδωσε δικαιώματα
66-57 με buzzer beater καλάθι του Σλούκα
64-57 με τρίποντο του Τζέιμς
64-54 από τον Χέιζ Ντέιβις
62-54 με 2/2 βολές του Χέιζ
Χρεώθηκε και με τέταρτο φάουλ και πήγε στον πάγκο, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με 2 τεσσάρια και χωρίς πεντάρι
62-52 με κάρφωμα του Μπλόσονγκεϊμ
62-50 από τον Ντιάλο
Φοβερός ο πολύπειρος σέντερ του Παναθηναϊκού! Δίνει πάρα πολλές λύσεις σε άμυνα και επίθεση
62-48 από τον Φαρίντ
60-48 με τρίποντο του Τάις
60-45 με κάρφωμα του Μπλόσογνκεϊμ
60-43 από τον Φαρίντ
58-43 με τρίποντο του Όσμαν
55-43 από τον Ντιάλο
55-41 από τον δαιμόνιο Σορτς
53-41 από τον Ντέιβις
51-41 με τρίποντο του Στράζελ
51-38 από τον Σορτς
49-38 από τον Ντιάλο
49-36 από τον Μπλόσονγκεϊμ
Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολύ γερές βάσεις πρόκρισης με τον Σορτς να ξεχωρίζει στο πρώτο δεκάλεπτο και τον Ρογκαβόπουλο με τον Λεσόρ και τον Γκραντ να κάνουν τη διαφορά στο δεύτερο δεκάλεπτο
49-34 από τον Γκραντ
47-34 με 3/3 βολές του Μάικ Τζέιμς
47-31 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
45-31 από τον Λεσόρ
43-31 μειώνει ο Τάις
43-29 με τρομερό κάρφωμα του Λεσόρ!
41-29 από τον Λεσόρ
39-29 με τρίποντο του Σλούκα
36-29 με τρίποντο του Στράζελ
36-26 με 1/2 βολές του Γκραντ
35-26 με 2/2 βολές του Στράζελ
35-24 με τρίποντο του Γκραντ
32-24 από τον Λεσόρ
30-24 με κάρφωμα του Χέιζ
30-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
27-22 από τον Ρογκαβόπουλο
25-22 με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς
25-19 από τον Οκόμπο
25-17 από τον Όσμαν
23-17 με τρίποντο του Τζέιμς
23-14 από τον Σορτς
21-14 από τον Φαρίντ
19-14 από τον Ναν
17-14 με 2/2 βολές του Χέιζ
17-12 με τρίποντο του Σορτς
14-12 με 1/2 βολές του Όσμαν
Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Όσμαν, φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ και βολές για τον Τούρκο
Κλέψιμο Ναν και 13-12 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ
11-12 από τον Σορτς
9-12 από τον Μάικ Τζέιμς
9-8 από τον Φάριντ
7-8 με 2/3 βολές του Ντιάλο που κάνει ζημιά στους πράσινους στο ξεκίνημα
7-6 από τον Σορτς
5-6 με τρίποντο του Όσμαν
Τρία λεπτά χωρίς καλάθι ο Παναθηναϊκός
Έξω και ο Λεσόρ, με τον Φαρίντ να παίρνει πολύ γρήγορα τη θέση του Λεσόρ
2-6 με 2/2 βολές του Σορτς που πέρασε στη θέση του Γκραντ
0-6 με κάρφωμα του Ντιαλό
0-4 από τον Μάικ Τζέιμς
0/3 επιθέσεις για τους πράσινους με κάκιστες επιλογές
0-2 από τον Μάικ Τζέιμς
Πρώτη κακή επίθεση από τους πράσινους
Στράζελ, Τζέιμς Ντιάλο, Μπλόσονγκεϊμ και Τάις
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ
Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του αγώνα
Η Μονακό είχε επικρατήσει με 92-84 του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο στις 31 Οκτωβρίου 2025. Οι πράσινοι κέρδισαν τους Μονεγάσκους με 107-97 στο Telekom Center Athens στις 27 Μαρτίου
Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκαρίν, Στράζελ, Τζέιμς οι 8 διαθέσιμοι για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας που κάνει τζάμπολ στις 21:45, για να πάρει την 8η θέση και να παίξει με τον 1ο Ολυμπιακό με μειονέκτημα
Εκεί, τον περιμένει η Βαλένθια
