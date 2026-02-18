Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Μονακό: Ανακοίνωσαν νέο sold out στη Euroleague οι «πράσινοι»

Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center Athens και κόντρα στους Μονεγάσκους στις 27 Μαρτίου
Ο Γκραντ
Ο Γκραντ με τους συμπαίκτες του στο Παρτιζάν - Παναθηναϊκός / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει απόψε τον ΠΑΟΚ (18/02/26, 19:00, Live από το Newsit.gr) για το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ, αλλά οι οπαδοί του συνεχίζουν να εξαφανίζουν τα εισιτήρια και για τη Euroleague, με την “πράσινη” ΚΑΕ να ανακοινώνει sold out για το ματς με τη Μονακό στην 34η αγωνιστική της Euroleague.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να προβληματίζει τον τελευταίο καιρό με τις εμφανίσεις του στη Euroleague, οι οπαδοί του όμως, δεν σταματούν να στηρίζουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και θα δώσουν βροντερό “παρών” και στο παιχνίδι με τη Μονακό.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μονακό είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού εξάντλησαν τα εισιτήρια του αγώνα 1,5 νωρίτερα.

