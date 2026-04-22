Παναθηναϊκός – Μονακό ανάλυση: Οι απαντήσεις του Τι Τζέι Σορτς και ο κυρίαρχος Κένεθ Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός έκανε τα βασικά κόντρα στη μαχητική Μονακό των 8 παικτών, επικράτησε με 87-79 στο Telekom Center Αthens και πήρε το εισιτήριο για τα πλέι οφ της Euroleague, όπου θα συναντήσει τη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε ποτέ ουσιαστικά από τη Μονακό, η οποία παρά τα μαγικά του Μάικ Τζέιμς, το μόνο που κατάφερε ήταν απλά να μείνει σχετικά κοντά στο σκορ.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να φτάνει στη νίκη, χωρίς να πάρει ιδιαίτερα πράγματα από τα βαριά χαρτιά του, δηλαδή τον Κέντρικ Ναν, τον Χέις Ντέιβις, τον Λεσόρ και τον Χουάντσο.

Αντίθετα, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι το επόμενο στην Euroleague, οι πράσινοι βρήκαν τους πρωταγωνιστές στα πρόσωπα των Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ. Πρόκειται για δύο παίκτες που έρχονται από τον πάγκο, δεν είναι τα πρώτα βιολιά του τριφυλλιού, με τον πρώτο, μάλιστα, να μην έχει προσφέρει τα αναμενόμενα μέχρι στιγμής στη σεζόν.

MVP ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Τι Τζέι Σορτς βγήκε μπροστά στα κρίσιμα και έκανε τη διαφορά, δίνοντας… απαντήσεις στο καθοριστικότερο σημείο της σεζόν. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού ήρθε από τον πάγκο και ήταν όλη η ομάδα στα πρώτα λεπτά, ενώ ήταν κι αυτός που ουσιαστικά “τελείωσε” τους Μονεγάσκους, όταν αυτοί προσπάθησαν να μπουν και πάλι στο παιχνίδι.

Ο βραχύσωμος άσος πραγματοποίησε την πιο ουσιαστική εμφάνιση της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας δικαίως τον τον τίτλο του MVP.

Ισοφάρισε το προσωπικό του φετινό ρεκόρ στο σκοράρισμα (21π.), ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, βοηθώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ με το πάθος του.

“Απόψε ο Σορτς έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Κένεθ Φαρίντ επίσης. Επιπλέον όλοι οι υπόλοιποι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα”, δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν μετά το τέλος του αγώνα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά τόσο στον Αμερικανό γκαρντ όσο και στον Φαρίντ.

Ο Φαρίντ μπήκε στα παπούτσια του Λεσόρ και κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια

Με τον Ματίας Λεσόρ να βρίσκεται μακριά από τον καλό του εαυτό, ο Κένεθ Φαρίντ κλήθηκε να βγει μπροστά και το έκανε με επιβλητικό τρόπο και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο πολύπειρος Αμερικανός σέντερ κέρδισε τις περισσότερες μάχες κάτω από τα καλάθια, φτάνοντας κοντά στο double-double με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ είχε και ένα κόψιμο.

Ο Κένεθ Φαρίντ πάτησε παρκέ για 20 λεπτά και έδειξε γιατί ο Εργκίν Αταμάν του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης για να είναι ο δεύτερος ψηλός της ομάδας πίσω από τον Λεσόρ, αφήνοντας εκτός ομάδας τους Χολμς και Γιούρτσεβεν.