Παναθηναϊκός – Μονακό: Εκτός δωδεκάδας Τολιόπουλος και Γκριγκόνις για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για τα play in της Euroleague (21/04/26, 21:00, Newsit.gr Novasports Prime) και θέλει τη νίκη για να βρεθεί στα play offs της διοργάνωσης ως 7ος.

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός πέρα από την απουσία του Σαμοντούροφ με τον Αταμάν να αφήνει εκτός δωδεκάδας τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλό για το ματς με την Μονακό των οκτώ παικτών.

Η Μονακό δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νέντοβιτς, Τάρπεϊ και Μίροτιτς και δεν έχει άλλους παίκτες δηλωμένους για τη Euroleague, κάτι που την αναγκάζει να αγωνιστεί σε ακόμα ένα ματς με 8 παίκτες.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Η οκτάδα της Μονακό: Τζέιμς, Στράζελ, Οκόμπο, Μπεγκαρίν, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ, Τάις.