Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μονακό: Εκτός δωδεκάδας Τολιόπουλος και Γκριγκόνις για το «τριφύλλι»

Χωρίς προβλήματα οι πράσινοι ενόψει του κρίσιμου αγώνα των play in – Με 8 παίκτες η Μονακό
Ο Χουάντσο και ο Ντιαλό
Ο Χουάντσο και ο Ντιαλό σε Παναθηναϊκός - Μονακό/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για τα play in της Euroleague (21/04/26, 21:00, Newsit.gr Novasports Prime) και θέλει τη νίκη για να βρεθεί στα play offs της διοργάνωσης ως 7ος.

Χωρίς προβλήματα ο Παναθηναϊκός πέρα από την απουσία του Σαμοντούροφ με τον Αταμάν να αφήνει εκτός δωδεκάδας τους Γκριγκόνις και Τολιόπουλό για το ματς με την Μονακό των οκτώ παικτών.

Η Μονακό δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νέντοβιτς, Τάρπεϊ και Μίροτιτς και δεν έχει άλλους παίκτες δηλωμένους για τη Euroleague, κάτι που την αναγκάζει να αγωνιστεί σε ακόμα ένα ματς με 8 παίκτες.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Η οκτάδα της Μονακό: Τζέιμς, Στράζελ, Οκόμπο, Μπεγκαρίν, Ντιάλο, Μπλόσομγκεϊμ, Χέιζ, Τάις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo