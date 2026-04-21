Παναθηναϊκός – Μονακό: Η ώρα του αγώνα των play-in Euroleague και το κανάλι που θα τον μεταδώσει

Η κανονική διάρκεια της Euroleague ολοκληρώθηκε και περνά στην επόμενη φάση της, αρχικά με τη διαδικασία των Play In, εκεί όπου θα προκύψουν οι ομάδες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» των Playoffs. Για πρώτη φορά, ο Παναθηναϊκός συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και θέλει να την περάσει με επιτυχία.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κατάμεστο «Τ-Center» τη Μονακό προκειμένου να κατακτήσει την 7η θέση, η οποία θα τον φέρει στη συνέχεια στον δρόμο της Βαλένθια (2η στη regular season).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όποιος ηττηθεί από το Παναθηναϊκός – Μονακό, θα χρειαστεί να δώσει “τελικό” με το νικητή της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας, προκειμένου να πάρει το “εισιτήριο” για τα playoffs, όπου, όμως, περιμένει ο Ολυμπιακός.

Το Παναθηναϊκός – Μονακό θα κάνει τζάμπολ στις 20:00, ια μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση του αγώνα από το Newsit.gr.

Το πρόγραμμα της Τρίτης 21 Απριλίου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:00 Παναθηναϊκός – Μονακό Novasports Prime

21:45 Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας Novasports 4