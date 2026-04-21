Παναθηναϊκός – Μονακό live για τα play in της Euroleague

32-24 από τον Λεσόρ
30-24 με κάρφωμα του Χέιζ
30-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
27-22 από τον Ρογκαβόπουλο
25-22 με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς
25-19 από τον Οκόμπο
25-17 από τον Όσμαν
23-17 με τρίποντο του Τζέιμς
23-14 από τον Σορτς
21-14 από τον Φαρίντ
19-14 από τον Ναν
17-14 με 2/2 βολές του Χέιζ
17-12 με τρίποντο του Σορτς
14-12 με 1/2 βολές του Όσμαν
Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Όσμαν, φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ και βολές για τον Τούρκο
Κλέψιμο Ναν και 13-12 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ
11-12 από τον Σορτς
9-12 από τον Μάικ Τζέιμς
9-8 από τον Φάριντ
7-8 με 2/3 βολές του Ντιάλο που κάνει ζημιά στους πράσινους στο ξεκίνημα
7-6 από τον Σορτς
5-6 με τρίποντο του Όσμαν
Τρία λεπτά χωρίς καλάθι ο Παναθηναϊκός
Έξω και ο Λεσόρ, με τον Φαρίντ να παίρνει πολύ γρήγορα τη θέση του Λεσόρ
2-6 με 2/2 βολές του Σορτς που πέρασε στη θέση του Γκραντ
0-6 με κάρφωμα του Ντιαλό
0-4 από τον Μάικ Τζέιμς
0/3 επιθέσεις για τους πράσινους με κάκιστες επιλογές
0-2 από τον Μάικ Τζέιμς
Πρώτη κακή επίθεση από τους πράσινους
Στράζελ, Τζέιμς Ντιάλο, Μπλόσονγκεϊμ και Τάις
Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ
Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του αγώνα
Η Μονακό είχε επικρατήσει με 92-84 του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο στις 31 Οκτωβρίου 2025. Οι πράσινοι κέρδισαν τους Μονεγάσκους με 107-97 στο Telekom Center Athens στις 27 Μαρτίου
Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκαρίν, Στράζελ, Τζέιμς οι 8 διαθέσιμοι για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας που κάνει τζάμπολ στις 21:45, για να πάρει την 8η θέση και να παίξει με τον 1ο Ολυμπιακό με μειονέκτημα
Εκεί, τον περιμένει η Βαλένθια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague