Παναθηναϊκός – Μονακό live για τα play in της Euroleague

Ο νικητής θα τερματίσει έβδομος, θα πάρει το προτελευταίο εισιτήριο για τα πλέι οφ και θα κλείσει ραντεβού με τη Βαλένθια
23 - 14
1η περίοδος
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague.

21:33 | 21.04.2026

32-24 από τον Λεσόρ

21:32 | 21.04.2026

30-24 με κάρφωμα του Χέιζ

21:31 | 21.04.2026

30-22 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:30 | 21.04.2026

27-22 από τον Ρογκαβόπουλο

21:30 | 21.04.2026

25-22 με τρίποντο του Μάικ Τζέιμς

21:29 | 21.04.2026

25-19 από τον Οκόμπο

21:29 | 21.04.2026

25-17 από τον Όσμαν

21:28 | 21.04.2026

23-17 με τρίποντο του Τζέιμς

21:26 | 21.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:26 | 21.04.2026
Φοβερή εμφάνιση από τον Σορτς! Έχει βάλει τους 11 από τους 23 πόντους του Παναθηναϊκού
21:23 | 21.04.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Μονακό 23-14
21:21 | 21.04.2026

23-14 από τον Σορτς

21:21 | 21.04.2026

21-14 από τον Φαρίντ

21:20 | 21.04.2026

19-14 από τον Ναν

21:19 | 21.04.2026

17-14 με 2/2 βολές του Χέιζ

21:19 | 21.04.2026

17-12 με τρίποντο του Σορτς

21:18 | 21.04.2026

14-12 με 1/2 βολές του Όσμαν

21:17 | 21.04.2026

Νέο κλέψιμο αυτή τη φορά από τον Όσμαν, φάουλ του Μπλόσονγκεϊμ και βολές για τον Τούρκο

21:17 | 21.04.2026

Κλέψιμο Ναν και 13-12 με 2/2 βολές του Αμερικανού γκαρντ

21:17 | 21.04.2026
Δεύτερο φάουλ για τον Ντιάλο
21:16 | 21.04.2026
Ο Σορτς παίζει μόνος του για την ώρα
21:16 | 21.04.2026

11-12 από τον Σορτς

21:15 | 21.04.2026

9-12 από τον Μάικ Τζέιμς

21:14 | 21.04.2026
Νωρίτερα το φάουλ χρεώθηκε στον Ντιάλο, όχι στον Στράζελ που έδωσε τη θέση του στον Οκόμπο
21:14 | 21.04.2026

9-8 από τον Φάριντ

21:12 | 21.04.2026
Τρία φάουλ ο Στράζελ και μεγάλο πρόβλημα για τη Μονακό των 8 παικτών
21:11 | 21.04.2026

7-8 με 2/3 βολές του Ντιάλο που κάνει ζημιά στους πράσινους στο ξεκίνημα

21:10 | 21.04.2026

7-6 από τον Σορτς

21:09 | 21.04.2026

5-6 με τρίποντο του Όσμαν

21:07 | 21.04.2026
Πολύ κακό ξεκίνημα για τους πράσινους

Τρία λεπτά χωρίς καλάθι ο Παναθηναϊκός

21:07 | 21.04.2026

Έξω και ο Λεσόρ, με τον Φαρίντ να παίρνει πολύ γρήγορα τη θέση του Λεσόρ

21:06 | 21.04.2026

2-6 με 2/2 βολές του Σορτς που πέρασε στη θέση του Γκραντ

21:04 | 21.04.2026

0-6 με κάρφωμα του Ντιαλό

21:04 | 21.04.2026
Τάιμ άουτ από τον έξαλλο Εργκίν Αταμάν μόλις στο 2'
21:04 | 21.04.2026

0-4 από τον Μάικ Τζέιμς

21:03 | 21.04.2026

0/3 επιθέσεις για τους πράσινους με κάκιστες επιλογές

21:02 | 21.04.2026

0-2 από τον Μάικ Τζέιμς

21:02 | 21.04.2026

Πρώτη κακή επίθεση από τους πράσινους

21:01 | 21.04.2026
Τζάμπολ στον αγώνα
21:00 | 21.04.2026
Η πεντάδα της Μονακό

Στράζελ, Τζέιμς Ντιάλο, Μπλόσονγκεϊμ και Τάις

21:00 | 21.04.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Οσμάν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ 

20:53 | 21.04.2026

Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς οι τρεις ρέφερι του αγώνα

 

20:53 | 21.04.2026

Η Μονακό είχε επικρατήσει με 92-84 του Παναθηναϊκού στο Πριγκιπάτο στις 31 Οκτωβρίου 2025. Οι πράσινοι κέρδισαν τους Μονεγάσκους με 107-97 στο Telekom Center Athens στις 27 Μαρτίου


 
 

20:53 | 21.04.2026
Μίροτιτς, Νέντοβιτς και Τάρπι παραμένουν τραυματίες
20:52 | 21.04.2026

Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ, Τάις, Ντιάλο, Χέιζ, Μπεγκαρίν, Στράζελ, Τζέιμς οι 8 διαθέσιμοι για τον Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι

 
20:52 | 21.04.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου 
 

20:51 | 21.04.2026

Ο ηττημένος θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας που κάνει τζάμπολ στις 21:45, για να πάρει την 8η θέση και να παίξει με τον 1ο Ολυμπιακό με μειονέκτημα

20:45 | 21.04.2026
Ο νικητής θα κατακτήσει την 7η θέση και προκριθεί στα πλέι οφ

Εκεί, τον περιμένει η Βαλένθια

20:45 | 21.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μονακό στο Telekom Center για τα play in της Euroleague

50 /50
