Παναθηναϊκός – Μονακό: Sold out το ματς των play in της Euroleague

Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center Athens στο νοκ άουτ παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό για τα play in της Euroleague, αφού η “πράσινη” ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού “εξαφάνισαν” τα εισιτήρια του αγώνα με τη Μονακό μέσα σε λίγες ώρες και ετοιμάζονται για… καυτή ατμόσφαιρα, που θα οδηγήσει την ομάδα τους στα πλέι οφ της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν χρειάζεται τη νίκη για να “σφραγίσει” την 7η θέση των πλέι οφ και θα την αναζητήσει πια σε “πράσινη” κόλαση, όπως αναφέρει και το σχετικό μήνυμα του “τριφυλλιού” στην ανάρτηση για το sold out στο ματς. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη 21 Απριλίου στις 21:00 ώρα Ελλάδας.