Με τον Στέφαν Γιόβιτς να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Τριφυλλιού, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε με 75-63 την Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague και πέτυχε μόλις την 5η νίκη του στη σεζόν.

Ο Σέρβος γκαρντ (6 πόντους με 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ) φαίνεται ότι… ενέπνευσε τους συμπαίκτες του, οι οποίοι και εμφανίστηκαν με το… πόδι στο γκάζι από την αρχή του αγώνα και “καθάρισαν” από το πρώτο ημίχρονο το ματς κόντρα στους Βάσκους.

Νέντοβιτς και Έβανς με 16 και 14 πόντους αντίστοιχα, ήταν οι κορυφαίοι για το Τριφύλλι, με τον Δημήτρη Πρίφτη να βρίσκει λύσεις από τους περισσότερους παίκτες του στο παρκέ και την άμυνα να είναι το “κλειδί” για τη νίκη.

Ελλείψει Μέικον και Πέρι, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον Μποχωρίδη σε θέση πλέι μέικερ και ο Έλληνας γκαρντ ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία, οδηγώντας την ομάδα του σε ένα γρήγορο προβάδισμα. Οι “πράσινοι” βρέθηκαν να προηγούνται με 12-4 και παρά την αστοχία τους στο δεύτερο μισό του πρώτου δεκαλέπτου, “έκλεισαν” την περίοδο με 22-8 χάρη στην άμυνά τους και τα μηδέν (0/8) τρίποντα της Μπασκόνια.

Η είσοδος του Στέφαν Γιόβιτς έδωσε νέα ώθηση στην ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη στο δεύτερο δεκάλεπτο και με τους Νέντοβιτς, Οκάρο Γουάιτ και Έβανς να είναι εξαιρετικοί στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός “εκτόξευσε” τη διαφορά στο 38-20 του ημιχρόνου. Την ίδια ώρα, οι Βάσκοι είχαν “σπάσει” τα καλάθια του ΟΑΚΑ με 8/24 δίποντα και 0/13 τρίποντα.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Μπακόνια έσπασε το… ρόδι με τα πρώτα εύστοχα σουτ από μακριά, αλλά ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι “κυρίαρχος”, με τον Έβανς να είναι πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και τον Νέντοβιτς να ακολουθεί με 12 πόντους, την ώρα που ο Στέφαν Γιόβιτς αύξανε το χρόνο συμμετοχής του. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε έτσι με σκορ 57-32 και η τέταρτη περίοδος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα.

