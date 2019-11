Παναθηναϊκός – Μπασκόνια: Σόου Καλάθη και Φρεντέτ στην πρώτη του Πιτίνο! – videos

Πήρε “φωτιά” το ΟΑΚΑ με την κορυφαία εμφάνιση του Παναθηναϊκού στη σεζόν, καθώς οι “πράσινοι” του Ρικ Πιτίνο έκαναν… πλάκα στη Μπασκόνια για το επιβλητικό 100-68 στην 11η αγωνιστική της Euroleague.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Τζίμερ Φρεντέτ είχε 21 πόντους, αλλά και 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Νικ Καλάθης τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ σε μόλις 25 λεπτά αγώνα. Όλα τα “λεφτά” η άμυνα του Τριφυλλιού στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου δέχθηκε μόλις 15 πόντους.

. @jimmerfredette is on a mission tonight! #GameON pic.twitter.com/VzhnyKScNT

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε “νευρικά” το ματς στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ και όντας άστοχος στις πρώτες επιθέσεις βρέθηκε να χάνει με 5-10. Ο Καλάθης με ένα τρίποντο “ξεκόλλησε” την ομάδα για το 17-11, αλλά στη συνέχεια “ζεστάθηκε” ο Στάουσκας και με 3 τρίποντα έφερε το ματς στα ίσια για το 20-17 στο 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η επάνοδος των Καλάθη και Παπαπέτρου στο παρκέ, έφερε δύο μικρά σερί για τους “πράσινους”, οι οποίοι άρχισαν έτσι να ξεφεύγουν για το 46-36 του ημιχρόνου.

.@Nick_Calathes15 gets assists 👏

But we're stating the obvious with that one 👀#GameON pic.twitter.com/njs8TQK8d9

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2019