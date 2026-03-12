Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 τελικό: Μεγάλη νίκη με εκτέλεση πέναλτι στο 88′ για το «τριφύλλι»

16 χρόνια χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στους «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και πάλι στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Μπέτις. Στο ΟΑΚΑ η πρώτη “μάχη”.
Θα το δει ο ίδιος ο Βαρτσίνιακ
Υπάρχει έλεγχος για πιθανό πέναλτι, στο μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι
Με το που μπήκε στο ματς, ο Σφιντέρσκι έχασε ευκαιρία
Τσέριν και Τετέι εκτός, Σιώπης και Σβιντέρσκι στις θέσεις τους
Ο Λαφόν έδιωξε ένα σουτ εκτός μεγάλης περιοχής
Ρικέλμε και Φίρπο αντί Εζαλζουλί και Ροντρίγκες
Ο Κούτσο Ερνάντες έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, η μπάλα δεν πήρε ύψος και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του λαφόν
Ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα την κεφαλιά του Γκόμες
Ο Παναθηναϊκός κάνει αρκετά λάθη στην ανάπτυξή του
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
μακρινό σουτ του Τετέι, η μπάλα έφυγε άουτ
Νέα καλή επέμβαση του Λαφόν σε τους του Κούτσο φερνάντες μέσα από τη μεγάλη περιοχή, χαμηλά στην αριστερή πλευρά της εστίας του
Σέντρα-σουτ του Ρουιμπάλ η μπάλα πήρε περιέργη τροχιά και πήγε να απειλήσει την εστία του Λαφόν, με τον πορτιέρε από τη νΑκτή Ελεφαντοστού να ελέγχει την πορεία της μπάλας
Σέντρα από δεξιά για τον Εζαλζουλί, ο Ζαρουρί του έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ σε μία επικίνδυνη φάση, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λαφόν
Ο Ταμπόρδα άνιξε στοον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το σουτ από τα ασιστερά της μεγάλης περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα
Πλασε του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Σουτ του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε χηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Πολύ άστοχο το σουτ του Ζαρουρί, δεν απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων
Μακρινή εκτέλεση φάουλ για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έμεινε "ζηντανή" στην σντίπσλη περιοχή, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ελπίζει πως μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια πρόκρισης, απέναντι στη φιναλίστ του περσινού Conference League
Διαιτητής: Μαρτσίνιακ
Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ
Τέταρτος: Ρατσκόβσκι
VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο
οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο
Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.
Αναπληρωματικοί: Βάλες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Γκιγιέρμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρθία.
Απ' την άλλη, ο Χιλιανός τεχνικός Μανουέλ Πλεγκρίνι, παρέταξε τους βερδιμπλάνκος με οκτώ αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Χετάφε, στο οποίο ξεκούρασε πολλές βασικές μονάδες. Οι Αλτιμίρα, Εζαλζουλί και Κούτσο διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Βύντρα, Πάντοβιτς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική ομάδα
Οι “πράσινοι” έφτασαν μέχρι εδώ μετά την πρόκριση που πήραν απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στα playoffs της διοργάνωσης και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League