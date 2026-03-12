Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 τελικό: Μεγάλη νίκη με εκτέλεση πέναλτι στο 88′ για το «τριφύλλι»

Ευρωπαϊκή πρόκληση κόντρα στους Ανδαλουσιανούς για το «τριφύλλι»
Φάση των «16» στο Europa League
1ο ματς: 19:45, Newsit.gr, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3 HD
1 - 0
τελικό
16 χρόνια χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στους «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και πάλι στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Μπέτις. Στο ΟΑΚΑ η πρώτη “μάχη”.

21:41 | 12.03.2026
21:35 | 12.03.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον Παναθηναϊκό με 1-0 επί της Μπέτις
21:35 | 12.03.2026
5 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
21:31 | 12.03.2026
88'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ ο Παναθηναϊκός, 1-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Ταμπόρδα
21:30 | 12.03.2026
Δευτερη κίτρινη κάρτα στον Γιορέντε και αποβολή - Με δέκα παίκτες και η Μπέτις
21:29 | 12.03.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ
21:29 | 12.03.2026

Θα το δει ο ίδιος ο Βαρτσίνιακ

21:29 | 12.03.2026

Υπάρχει έλεγχος για πιθανό πέναλτι, στο μαρκάρισμα του Σφιντέρσκι

21:28 | 12.03.2026
84'

Με το που μπήκε στο ματς, ο Σφιντέρσκι έχασε ευκαιρία

21:28 | 12.03.2026
83'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Τσέριν και Τετέι εκτός, Σιώπης και Σβιντέρσκι στις θέσεις τους

21:22 | 12.03.2026
79'
Ντεόσα αντί Αλτιμίρα για την Μπέτις
21:19 | 12.03.2026
78'

Ο Λαφόν έδιωξε ένα σουτ εκτός μεγάλης περιοχής

21:15 | 12.03.2026
75'
Κίτρινη κάρτα στον Φίρπο
21:13 | 12.03.2026
21:10 | 12.03.2026
68'
Αλλαγές για την Μπέτις

Ρικέλμε και Φίρπο αντί Εζαλζουλί και Ροντρίγκες

21:10 | 12.03.2026
66'
Κίτρινη κάρτα στον Γιορέντε
21:00 | 12.03.2026
59'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ζαρουρί και αποβολή - με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός
20:57 | 12.03.2026
53'
Νέα σημαντική στιγμή για την Μπέτις

Ο Κούτσο Ερνάντες έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, η μπάλα δεν πήρε ύψος και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του λαφόν

20:55 | 12.03.2026
52'

Ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα την κεφαλιά του Γκόμες

20:54 | 12.03.2026

Ο Παναθηναϊκός κάνει αρκετά λάθη στην ανάπτυξή του

20:53 | 12.03.2026
49'
Κίτρινη κάρτα στον Εζαλζουλί
20:50 | 12.03.2026
48'
Κίτρινη κάρτα στον Ζαρουρί
20:50 | 12.03.2026
Αλλαγή για τη Μπέτις. Έξω ο Νατάν, μέσα ο Γκόμεθ
20:48 | 12.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

20:48 | 12.03.2026

Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:32 | 12.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο ΟΑΚΑ
20:28 | 12.03.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
20:24 | 12.03.2026
38'

μακρινό σουτ του Τετέι, η μπάλα έφυγε άουτ

20:19 | 12.03.2026
33'

Νέα καλή επέμβαση του Λαφόν σε τους του Κούτσο φερνάντες μέσα από τη μεγάλη περιοχή, χαμηλά στην αριστερή πλευρά της εστίας του

20:07 | 12.03.2026
28'

Σέντρα-σουτ του Ρουιμπάλ η μπάλα πήρε περιέργη τροχιά και πήγε να απειλήσει την εστία του Λαφόν, με τον πορτιέρε από τη νΑκτή Ελεφαντοστού να ελέγχει την πορεία της μπάλας

20:03 | 12.03.2026
19'
Νέα σημαντική στιγμή για την Μπέτις

Σέντρα από δεξιά για τον Εζαλζουλί, ο Ζαρουρί του έβαλε την κόντρα και παραχώρησε κόρνερ σε μία επικίνδυνη φάση, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λαφόν

20:02 | 12.03.2026
17'
Κίτρινη κάρτα στον Νατάν
19:55 | 12.03.2026
15'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Ταμπόρδα άνιξε στοον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το σουτ από τα ασιστερά της μεγάλης περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα

19:54 | 12.03.2026
9'
Μεγάλη επέμβαση του Λαφόν σε κεφαλιά του Ερνάντες
19:53 | 12.03.2026
8'

Πλασε του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ

19:51 | 12.03.2026
5'

Σουτ του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε χηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:49 | 12.03.2026
3'

Πολύ άστοχο το σουτ του Ζαρουρί, δεν απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων

19:48 | 12.03.2026
2'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έμεινε "ζηντανή" στην σντίπσλη περιοχή, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

19:46 | 12.03.2026
"Σέντρα" στο ματς
19:46 | 12.03.2026

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ελπίζει πως μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια πρόκρισης, απέναντι στη φιναλίστ του περσινού Conference League

19:43 | 12.03.2026

Διαιτητής: Μαρτσίνιακ

Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ

Τέταρτος: Ρατσκόβσκι

VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο

19:34 | 12.03.2026

οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

19:34 | 12.03.2026

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.

Αναπληρωματικοί: Βάλες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Γκιγιέρμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρθία.

19:34 | 12.03.2026

Απ' την άλλη, ο Χιλιανός τεχνικός Μανουέλ Πλεγκρίνι, παρέταξε τους βερδιμπλάνκος με οκτώ αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Χετάφε, στο οποίο ξεκούρασε πολλές βασικές μονάδες. Οι Αλτιμίρα, Εζαλζουλί και Κούτσο διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα

19:32 | 12.03.2026

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Βύντρα, Πάντοβιτς.

19:31 | 12.03.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική ομάδα

19:30 | 12.03.2026
19:30 | 12.03.2026

Οι “πράσινοι” έφτασαν μέχρι εδώ μετά την πρόκριση που πήραν απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στα playoffs της διοργάνωσης και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς

19:30 | 12.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League

19:30 | 12.03.2026
