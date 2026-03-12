Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 τελικό: Μεγάλη νίκη με εκτέλεση πέναλτι στο 88′ για το «τριφύλλι»

53'

Νέα σημαντική στιγμή για την Μπέτις

Ο Κούτσο Ερνάντες έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά, η μπάλα δεν πήρε ύψος και πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του λαφόν