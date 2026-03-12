Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Μπέτις live το πρώτο ματς για τους «16» του Europa League

Ευρωπαϊκή πρόκληση κόντρα στους Ανδαλουσιανούς για το «τριφύλλι»
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Φάση των «16» στο Europa League
1ο ματς: 19:45, Newsit.gr, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3 HD
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI

16 χρόνια χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στους «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και πάλι στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Μπέτις. Στο ΟΑΚΑ η πρώτη “μάχη”.

20:03 | 12.03.2026
19'
Νέα σημαντική στιγμή για την Μπέτις
20:02 | 12.03.2026
17'
Κίτρινη κάρτα στον Νατάν
19:55 | 12.03.2026
15'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Ταμπόρδα άνιξε στοον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το σουτ από τα ασιστερά της μεγάλης περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα

19:54 | 12.03.2026
9'
Μεγάλη επέμβαση του Λαφόν σε κεφαλιά του Ερνάντες
19:53 | 12.03.2026
8'

Πλασε του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ

19:51 | 12.03.2026
5'

Σουτ του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε χηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:49 | 12.03.2026
3'

Πολύ άστοχο το σουτ του Ζαρουρί, δεν απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων

19:48 | 12.03.2026
2'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έμεινε "ζηντανή" στην σντίπσλη περιοχή, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

19:46 | 12.03.2026
"Σέντρα" στο ματς
19:46 | 12.03.2026

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ελπίζει πως μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια πρόκρισης, απέναντι στη φιναλίστ του περσινού Conference League

19:43 | 12.03.2026

Διαιτητής: Μαρτσίνιακ

Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ

Τέταρτος: Ρατσκόβσκι

VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο

19:34 | 12.03.2026

οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

19:34 | 12.03.2026

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.

Αναπληρωματικοί: Βάλες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Γκιγιέρμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρθία.

19:34 | 12.03.2026

Απ' την άλλη, ο Χιλιανός τεχνικός Μανουέλ Πλεγκρίνι, παρέταξε τους βερδιμπλάνκος με οκτώ αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Χετάφε, στο οποίο ξεκούρασε πολλές βασικές μονάδες. Οι Αλτιμίρα, Εζαλζουλί και Κούτσο διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα

19:32 | 12.03.2026

H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Βύντρα, Πάντοβιτς.

19:31 | 12.03.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική ομάδα

19:30 | 12.03.2026
19:30 | 12.03.2026

Οι “πράσινοι” έφτασαν μέχρι εδώ μετά την πρόκριση που πήραν απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στα playoffs της διοργάνωσης και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς

19:30 | 12.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League

19:30 | 12.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
