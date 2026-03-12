Παναθηναϊκός – Μπέτις live το πρώτο ματς για τους «16» του Europa League

15'

Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Ταμπόρδα άνιξε στοον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το σουτ από τα ασιστερά της μεγάλης περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα