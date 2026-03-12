16 χρόνια χρόνια μετά την τελευταία του παρουσία στους «16» του Europa League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και πάλι στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την Μπέτις. Στο ΟΑΚΑ η πρώτη “μάχη”.
Παναθηναϊκός – Μπέτις live το πρώτο ματς για τους «16» του Europa League
Ο Ταμπόρδα άνιξε στοον Κυριακόπουλο, ο Έλληνας μπακ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο, έπιασε το σουτ από τα ασιστερά της μεγάλης περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα
Πλασε του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Σουτ του Ελζαλζουλί εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε χηλά, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Πολύ άστοχο το σουτ του Ζαρουρί, δεν απείλησε την εστία των φιλοξενούμενων
Μακρινή εκτέλεση φάουλ για τον Παναθηναϊκό, η μπάλα έμεινε "ζηντανή" στην σντίπσλη περιοχή, ο Ταμπόρδα έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ελπίζει πως μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια πρόκρισης, απέναντι στη φιναλίστ του περσινού Conference League
Διαιτητής: Μαρτσίνιακ
Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ
Τέταρτος: Ρατσκόβσκι
VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο
οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο
Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.
Αναπληρωματικοί: Βάλες, Άντριαν, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Άβιλα, Μπακαμπού, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Γκιγιέρμε, Ντεόσα, Φίρπο, Γκαρθία.
Απ' την άλλη, ο Χιλιανός τεχνικός Μανουέλ Πλεγκρίνι, παρέταξε τους βερδιμπλάνκος με οκτώ αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Χετάφε, στο οποίο ξεκούρασε πολλές βασικές μονάδες. Οι Αλτιμίρα, Εζαλζουλί και Κούτσο διατηρήθηκαν στο αρχικό σχήμα
H ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Αντίνο, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς, Βύντρα, Πάντοβιτς.
Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα για την αναμέτρηση κόντρα στην ισπανική ομάδα
Οι “πράσινοι” έφτασαν μέχρι εδώ μετά την πρόκριση που πήραν απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν στα playoffs της διοργάνωσης και θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον εντός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπέτις για τους “16” του Europa League
