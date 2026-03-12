Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Με την ελπίδα να κάνει το πρώτο βήμα για τους «8» του Europa League

Το «τριφύλλι» ελπίζει πως μέσα στην έδρα του θα πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς
Ο Τετέι
Φάση των «16» στο Europa League
1ο ματς 19:45, Newsit.gr, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3 HD
Ο Τετέι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θέλει να φτιάξει μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο ΟΑΚΑ. Το «τριφύλλι» υποδέχεται την Μπέτις (19:45, Newsit.gr, ΑΝΤ1, Cosmote Sport 3 HD) στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τη φάση των «16» του Europa League, με στόχο να ξεπεράσει μια ακόμα πρόκληση στη διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ ελπίζει πως μέσα στο ΟΑΚΑ θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια πρόκρισης, απέναντι στη φιναλίστ του περσινού Conference League.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αφού «μετράει» τέσσερις σερί νίκες στη Super League -που έφεραν στην πρώτη 4άδα του βαθμολογικού πίνακα, αλλά και δυο ισοπαλίες κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, με πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Βύντρα.

Η Μπέτις τα πήγε περίφημα στη League Phase του φετινού Europa League. Τερμάτισε στην 4η θέση, έχοντας πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Έτσι, γλίτωσε τα play-offs κι επιστρέφει τώρα στην Ευρώπη, μετά τα τέλη Ιανουαρίου. Στη La Liga παραμένει στην 5η θέση, ενώ στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος δεν μπόρεσε να νικήσει.

Οι πιθανές συνθέσεις

Παναθηναϊκός: Λαφόν – Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον – Ζαρουρί, Τσέριν, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος – Ταμπόρδα, Αντίνο – Τετέι.

Μπέτις: Βαλές – Ρουιμπάλ, Γιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκεζ – Φορνάλς, Ρόκα, Φιντάλγκο – Άντονι, Χερνάντεζ, Εζαλζουλί.

Διαιτητής: Μαρτσίνιακ Βοηθοί: Λιστκίεβιτς και Κούπσικ Τέταρτος: Ρατσκόβσκι VAR: Ζιλέτ – AVAR: Ντόνοχιο

