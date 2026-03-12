Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Μπέτις: Με Ζαρουρί η ενδεκάδα του «τριφυλλιού» στο Europa League

Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το Παναθηναϊκός - Μπέτις
Ο Ζαρουρί
Ο Ζαρουρί πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγο (12/03/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) την Μπέτις στο ΟΑΚΑ για το πρώτο ματς των δύο ομάδων στη φάση των “16” του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την ενδεκάδα του αγώνα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού επέλεξε τον Ζαρουρί αντί του Αντίνο για το “φτερό” της επίθεσης, με τον Πελίστρι να αγωνίζεται πιθανότατα σε όλη τη δεξιά πλευρά και τον Κυριακόπουλο στην αριστερή, κόντρα στην Μπέτις.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Κάτρης, Ζαρουρί, Σάντσες, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.

Η ενδεκάδα της Μπέτις: Λόπεθ, Ρουϊμπάλ, Λιορέντε, Νατάν, Ροντρίγκες, Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άντονι, Εζαλζουλί, Κούτσο.

