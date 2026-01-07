Αθλητικά

Παναθηναϊκός: «Μύλος» με Σαντίνο Αντίνο και τα δημοσιεύματα για τους «πράσινους» και τη Ρίβερ Πλέιτ

Άγνωστο παραμένει ακόμα το μέλλον του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Tiago Trindade

Σε “σαπουνόπερα” εξελίσσεται η υπόθεση της πώλησης του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ, με την προσπάθεια που κάνουν Παναθηναϊκός και Ρίβερ Πλέιτ, για να αποκτήσουν τον 20χρονο εξτρέμ.

Ο δημοσιογράφος Πάμπλο Καλβάρι υποστηρίζει -με ανάρτησή του- πως ο Σαντίνο Αντίνο έχει ήδη απορρίψει οριστικά τη Ρίβερ Πλέιτ και ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του “τριφυλλιού”, τονίζοντας ότι οι συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε προχωρημένο σημείο.

Νωρίτερα, ο έγκυρος Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, είχε αποκαλύψει ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι οικονομικά ανώτερη από εκείνη της Ρίβερ, ενώ είχε αναφέρει ότι ο Αντίνο θέλει να πάει σε ομάδα όπου θα έχει άμεσο χρόνο συμμετοχής (ο παίκτης φέρεται να προτιμάει να έρθει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό).

Την ίδια στιγμή, όμως, άλλα δημοσιεύματα από την αργεντινή παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η “TyC Sports” υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η Ρίβερ Πλέιτ είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει ποσοστό μεταπώλησης στη Γοδοί Κρουζ ύψους 30%, γεγονός που Σαντίνο Αντίνο να προτιμάει τους “εκατομμυριούχους”.

“Οι διαπραγματεύσεις για τον Σαντίνο Αντίνο απέκτησαν ένα νέο κεφάλαιο, που εξηγεί γιατί η πιθανή μετακίνησή του στη Ρίβερ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Τις τελευταίες ώρες, η Γοδόι Κρουζ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού, κρίνοντάς την ανεπαρκή, χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστά τα οικονομικά μεγέθη. Την ίδια στιγμή, η Ρίβερ παραμένει σταθερή στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο συλλόγων.

Τόσο ο Νούνιες όσο και ο Μεντόσα εκτιμούν ότι η έκβαση μπορεί να είναι θετική, καθώς η Γοδόι Κρουζ θα έβλεπε με καλό μάτι μια μεταγραφή στην «Μιγιονάριο», αφού σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης θα της εξασφάλιζε κέρδος 30% επί των δικαιωμάτων του παίκτη”, αναφέρει το δημοσίευμα.

