Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με θλάση ο Γέντβαϊ, επιστροφή για Πάλμερ-Μπράουν και Τζούριτσιτς ενόψει ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (03.05.2026) την ΑΕΚ στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League με την προετοιμασία του “τριφυλλιού” να συνεχίζεται με μια απογευματινή προπόνηση στο Κορωπί.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Φίλιπ Τζούριτσιτς και τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν να ανεβάζουν στροφές και να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης στον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τιν Γέντβαϊ, που ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο. Επίσης, ο Ζαρουρί συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, ο Κάτρης ακολούθησε ατομικό, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό.