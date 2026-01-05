Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν απάντησε για τις μεταγραφές και το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center (06/01, 21:15, Novasports Prime) για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης του τριφυλλιού, αλλά και για τα όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

“Είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα. Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτά έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι. Είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας, εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό.

Εγώ είπα ποιο είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση.

Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου.

Το κλαμπ είναι συγκεντρωμένο σε αυτό, ψάχνει την αγορά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο παιχνίδια”, ανέφερε αρχικά ο Τούρκος τεχνικός.

Για την ανάγκη να βγάλει η ομάδα αντίδραση: “Είναι αλήθεια ότι όταν παίζεις στο γήπεδό σου, ειδικά με ομάδες απέναντι στις οποίες έχασες στον πρώτο γύρο, πρέπει να βρεις τρόπο να νικήσεις. Είμαστε μια νίκη μακριά από την πρώτη θέση, είναι πολύ σημαντικό.

Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, όλες οι ομάδες θέλουν να πάρουν μια νίκη παραπάνω και πάντα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Πρέπει να το ξεχνάς είτε κέρδισες είτε έχασες, το πιο σημαντικό είναι το επόμενο παιχνίδι. Η Αρμάνι είναι μια πολύ καλή ομάδα, χάσαμε στο Μιλάνο και είμαστε έτοιμοι”.

Για την Αρμάνι: “Έχουν σπουδαίο ρόστερ, τον Λεντέι, τον Μπρουκς, έχουν παίκτες κάτω από το καλάθι, μια πολύ καλή ομάδα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε μόνο έναν παίκτη, πρέπει να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Σε επίθεση και άμυνα. Πολλές φορές στη EuroLeague δεν αρκεί να είσαι καλός στην άμυνα, πρέπει να βάλεις και τα ελεύθερα σουτ”.

Για τον Γκριγκόνις: “Είναι έτοιμος και ίσως μπορούμε να τον βάλουμε στο ρόστερ, θα δούμε αύριο”.

Για τον Ρογκαβόπουλο: “Έκανε ελαφριά προπόνηση, θα αποφασίσουμε αύριο μετά την πρωινή προπόνηση”.