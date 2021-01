Παναθηναϊκός: «Ο Κάτας ανακοινώνεται την επόμενη εβδομάδα» λένε στο Ισραήλ

Για οριστική συμφωνία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Οντέτ Κάτας κάνουν λόγο πια στο Ισραήλ, με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν και λεπτομέρειες για τη μετακόμισή του στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Κάτας θα παραμείνει στον πάγκο της Χάποελ Ιερουσαλήμ και για το παιχνίδι με την Τούρκ Τέλεκομ στο Basketball Champions League και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ελλάδα για να υπογράψει στους “πράσινους” και να ανακοινωθεί ως νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Κοντά σε Κάτας

Ο άλλοτε παίκτης του Τριφυλλιού φαίνεται έτσι ότι θα είναι οριστικά ο διάδοχος του Γιώργου Βόβορα στον πάγκο της ομάδας, έχοντας συμφωνήσει με τον πρώην συμπαίκτη του Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

