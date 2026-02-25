Παναθηναϊκός: Ο Κέντρικ Ναν απουσίασε από την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι με την Παρί λόγω ίωσης

Ο Παναθηναϊκός μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας υποδέχεται την Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague (26/02/26, 21:45) και ο Κέντρικ Ναν δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης.

Ο Ναν πήγε στο νοσοκομείο για να κάνει εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωσεί τι ακριβώς τον ταλαιπωρεί και δεν ήταν εφικτό να βρεθεί στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με την Παρί είναι αμφίβολη.

Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η παρουσία του στον αγώνα του Telekom Center, ανάλογα και με την κατάσταση της υγείας του.

Στο παιχνίδι με τη γαλλική ομάδα αναμένεται να κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε παιχνίδι της Euroleague ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, μετά την πολύ επιτυχημένη του παρουσία στο Allwyn Final 8.