Παναθηναϊκός: Ο Ομπράντοβιτς «φρέναρε» την αποχώρηση του Γκραντ για την Μπεσίκτας σύμφωνα με τους Τούρκους

Ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει ένα ποιοτικότατο ρόστερ, ενώ έβαλε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο “τιμόνι” του, με σκοπό να επιστρέψει στην κορυφή, σε Ελλάδα και Euroleague. Οι «πράσινοι» αποχαιρέτησαν σημαντικούς παίκτες αυτό το καλοκαίρι, ενώ άλλοι παρέμειναν, για να στηρίξουν τη νέα προσπάθεια. Μεταξύ αυτών και ο Τζέριαν Γκραντ.

Σύμφωνα όμως με τα όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ερσίν Αλμπαϊράκ, η Μπεσίκτας είχε κινηθεί δυναμικά κάτω από άκρα μυστικότητα για την απόκτηση του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού. Τη συγκεκριμένη αποκάλυψη για τον Τζέριαν Γκραντ λεκανε ο Τούρκος δημοσιογράφος, Ερσίν Αλμπαΐράκ του «Kartal Record».

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Συγκεκριμένα τόνισε ότι η Μπεσίκτας έψαχνε στην αγορά για έναν ποιοτικό γκαρντ, είχε ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζέριαν Γκραντ και μάλιστα κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία με τον Αμερικανό, με τον τουρκικό σύλλογο να προσφέρει ένα αρκετά καλό συμβόλαιο στον Γκραντ. Ο Ομπράντοβιτς όμως ήταν αυτός που έβαλε… φρένο στη μετεγγραφή, καθώς δεν έδωσε συγκατάθεση για την αποχώρηση του παίκτη

«Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είχε συμφωνήσει μαζί του, με μία πολύ καλή αμοιβή, για τη θέση του πλέι μέικερ. Ωστόσο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν άφησε τον Τζέριαν Γκραντ να μετακομίσει στη Μπεσίκτας» αναφέρεται.

Ο Γκραντ τη σεζόν που πέρασε είχε 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 23:39 σε 42 αγώνες της Euroleague. Ο Αμερικανός θα πλαισιώσει στα γκαρντ τους Ναν, Σλούκα, Φρανσίσκο, Μπάντιο και Μωραΐτη στην απαιτητική σεζόν που έρχεται.