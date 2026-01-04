Παναθηναϊκός: Ο Σόουζα της Κηφισιάς αποχαιρέτησε τον Τετέ στα social media

Ο Ούγκο Σόουζα της Κηφισιάς έκανε μία ανάρτηση στο instagram που ευχαριστούσε τον Τετέ για όσα πέρασαν μαζί στην Ελλάδα. Κάτι που δείχνει ότι ο Βραζιλιάνος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό, ότι η Γκρέμιο θέλει να κάνει δικό της τον Τετέ του Παναθηναϊκού, με τα σενάρια να είναι πολλά και την ανάρτηση του παίκτη της Κηφισιάς φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες αποχώρησης του δεξιού εξτρεμ του «τριφυλλιού».

«Αδερφέ μου, η αποχώρησή σου αφήνει νοσταλγία! Ενάμισης χρόνος με πολλή ιστορία και φιλία, μεγάλη περηφάνια για όσα κατάφερες. Εύχομαι αυτή η νέα πρόκληση να έρθει γεμάτη επιτυχίες και μαθήματα. Θα είμαι πάντα να σε υποστηρίζω. Καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο! Τα λέμε σύντομα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο story του ο παίκτης της Κηφισιάς.