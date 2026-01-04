Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Σόουζα της Κηφισιάς αποχαιρέτησε τον Τετέ στα social media

Ο παίκτης της ομάδας των Βορείων Προαστίων κατέβασε αμέσως την ανάρτησή του
Τετέ
Ο Τετέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ούγκο Σόουζα της Κηφισιάς έκανε μία ανάρτηση στο instagram που ευχαριστούσε τον Τετέ για όσα πέρασαν μαζί στην Ελλάδα. Κάτι που δείχνει ότι ο Βραζιλιάνος αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό, ότι η Γκρέμιο θέλει να κάνει δικό της τον Τετέ του Παναθηναϊκού, με τα σενάρια να είναι πολλά και την ανάρτηση του παίκτη της Κηφισιάς φουντώνει ακόμα περισσότερο τις φήμες αποχώρησης του δεξιού εξτρεμ του «τριφυλλιού».

Το story του Σόουζα
Το story του Σόουζα

«Αδερφέ μου, η αποχώρησή σου αφήνει νοσταλγία! Ενάμισης χρόνος με πολλή ιστορία και φιλία, μεγάλη περηφάνια για όσα κατάφερες. Εύχομαι αυτή η νέα πρόκληση να έρθει γεμάτη επιτυχίες και μαθήματα. Θα είμαι πάντα να σε υποστηρίζω. Καλή τύχη σε αυτό το νέο στάδιο! Τα λέμε σύντομα», αναφέρει χαρακτηριστικά στο story του ο παίκτης της Κηφισιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
230
204
149
143
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo