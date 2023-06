Ο Παναθηναϊκός είδε τον Κέβιν Πάντερ να τον απορρίπτει και να προτιμά την Μπαρτσελόνα. Έτσι, οι “πράσινοι” αναγκάζονται να “τσεκάρουν” άλλες περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Μετά το “ναυάγιο” με τον Κέβιν Πάντερ (βασικός στόχος του Εργκίν Αταμάν), ο Παναθηναϊκός στρέφει το ενδιαφέρον του σε άλλες λύσεις, με την περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα.

Η υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν είναι απλή. Αν και ο 27χρονος άσος δεν είναι στα πλάνα της Φενέρμπαχτσε, δεσμεύεται με ισχυρό συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, έχοντας ετήσιες απολαβές που ξεπερνούν ετησίως το 1,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η Φενέρ δεν προτίθεται να τον αποζημιώσει ή θέλει τουλάχιστον να απαλλαγεί πλήρως από το υπόλοιπο του συμβολαίου του. Πάντως το γεγονός ότι ο διεθνής άσος έχει ελληνικό διαβατήριο, τον καθιστά ακόμη πιο ελκυστική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

«Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι κορυφαίος υποψήφιος για τον Παναθηναϊκό. Μετά την υπογραφή του Κέβιν Πάντερ με την Μπαρτσελόνα, τώρα ο Παναθηναϊκός αναζητά άλλες επιλογές καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι κορυφαίος υποψήφιος. ΚΑΜΙΑ προσφορά ακόμα, εξακολουθεί να έχει συμβόλαιο με τη Φενέρ, αλλά δεν αναμένεται να συνεχίσει εκεί», τόνισε ο γνωστός Ισραηλινός δημοσιογράφος, Άρελ Γκίνσμπερ, σε ανάρτησή του.

