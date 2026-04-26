Παναθηναϊκός: Ο Τσεντί Οσμάν έμεινε εκτός προπόνησης με ενοχλήσεις στη μέση

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τα δύο πρώτα, εκτός έδρας, παιχνίδια με τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Τσεντί Οσμάν να προκαλεί ανησυχία στον Εργκίν Αταμάν και το επιτελείο του.

Στην προπόνηση της Κυριακής, δύο ημέρες πριν το πρώτο ματς στην έδρα της Βαλένθια, ο Τσεντί Οσμάν έμεινε εκτός με ενοχλήσεις στη μέση και πλέον είναι αμφίβολος για την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο Telekom Center Athens και θα δοκιμάσει αύριο Δευτέρα να προπονηθεί ξανά, ώστε να φανεί και αν θα είναι διαθέσιμος για το ματς της Τρίτης (28/04/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) κόντρα στις “νυχτερίδες”.