Παναθηναϊκός: Ο Ζαρουρί φορτσάρει για το ντέρμπι με την ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την Τρίτη (28.04.2026) την προετοιμασία του για το εντός έδρας ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής των playoffs της Super League με αντίπαλο την ΑΕΚ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε καλά νέα από το Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός εξτρέμ του Παναθηναϊκού συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης και πιθανότατα θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αντίθετα, ο Τιν Γεντβάι ακολούθησε θεραπεία λόγω θλάσης στον τετρακέφαλο, ατομικό έκανε ο Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν και οι Ντέσερς, Σισοκό. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.