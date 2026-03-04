Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – ΟΦΗ και Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη Super League μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/3/2026).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα αγώνες για την Premier League αλλά και παιχνίδια για το Κύπελλο Ιταλίας και Γαλλίας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Α1 πόλο ανδρών

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – ΟΦΗ Stoiximan Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισραήλ – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

20:00 Novasports Prime Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

20:30 Mega News Ολυμπιακός – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ίντιαν Γουέλς

21:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports Start Φούλαμ – Γουέστ Χαμ Premier League

21:30Novasports 4HD Άστον Βίλα – Τσέλσι Premier League

21:30 Novasports 3HDΑμβούργο – Λεβερκούζεν Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Μπράιτον – Άρσεναλ Premier League

22:00Novasports 1HD Λάτσιο – Αταλάντα Coppa Italia

22:00ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Τουλούζ Κύπελλο Γαλλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League