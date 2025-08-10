Παναθηναϊκός: Οι πρώτες ώρες του Ρισόν Χολμς στην Αθήνα – Αποθέωση από τον κόσμο και ξενάγηση στο ΟΑΚΑ

Η μεγάλη μεταγραφή του Ρισόν Χολμς είναι πλέον γεγονός για τον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό σέντερ να φτάνει στην Αθήνα και να ζει τις πρώτες του στιγμές ως παίκτης του «τριφυλλιού» υπό το θερμό χειροκρότημα των φίλων της ομάδας.

Η κάμερα του CLUB 1908, του επίσημου καναλιού του Παναθηναϊκού ακολούθησε τον 30χρονο πρώην NBAer από τη στιγμή της άφιξής του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καταγράφοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικράτησε κατά την υποδοχή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Χολμς, ο οποίος αναμένεται να σχηματίσει ένα ισχυρό δίδυμο στη ρακέτα με τον Ματίας Λεσόρ, προορίζεται για βασικός πυλώνας της frontline του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου σε Ελλάδα και EuroLeague.

Στο video που δημοσιεύθηκε, ο Αμερικανός σέντερ απάντησε σε μερικές πρώτες ερωτήσεις για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του, ενώ στη συνέχεια ξεναγήθηκε στο ΟΑΚΑ, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες, Μάριους Γκριγκόνις και Νίκο Ρογκαβόπουλο.





From touchdown to home court!



Follow Richaun’s first moments in the city, feeling the “green” pulse and walking through the doors of OAKA for the very first time…



The full video is now available… pic.twitter.com/a8g7IRzU6f — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 10, 2025

Με την προσθήκη του Χολμς, ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε στο ρόστερ του ένα πολύ ποιοτικό και έμπειρο παίκτη ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντική βοήθεια στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.