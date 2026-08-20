Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι παίκτες που πέρασαν από εξετάσεις ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν

Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε την Πέμπτη (20.08.2026) το πρώτο γκρουπ παικτών του Παναθηναϊκού, με το “τριφύλλι” να μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας του, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας ήταν οι πρώτοι παίκτες των “πρασίνων” που πέρασαν από τις καθιερωμένες εξετάσεις.

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Αρκετοί παίκτες του “τριφυλλιού”, όμως, θα αργήσουν να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Ζέλικο Ομπράντυοβιτς, καθώς έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Για την ακρίβεια Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης κάνουν προπονήσεις με την Ελλάδα ενόψει των αγώνων με Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00).

Την ίδια στιγμή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι με τη Γαλλία, ο Μπάνκου Μπάντιο με τη Σενεγάλη, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την Ισπανία και ο Ίζακ Μπόνγκα με τη Γερμανία.

Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27.… pic.twitter.com/5EAQoK2F0l — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026

Θυμίζουμε ότι νοκ-άουτ για περίπου 1,5 με 2 μήνες τέθηκε ο Κέντρικ Ναν, που υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου ενώ έκανε ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ και υποβλήθηκε αμέσως σε επέμβαση αρθροσκόπησης.