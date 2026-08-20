Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι παίκτες που πέρασαν από εξετάσεις ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν

Σηκώνουν... μανίκια στο “τριφύλλι”
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Από ιατρικές εξετάσεις πέρασε την Πέμπτη (20.08.2026) το πρώτο γκρουπ παικτών του Παναθηναϊκού, με το “τριφύλλι” να μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας του, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας ήταν οι πρώτοι παίκτες των “πρασίνων” που πέρασαν από τις καθιερωμένες εξετάσεις.

Αρκετοί παίκτες του “τριφυλλιού”, όμως, θα αργήσουν να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Ζέλικο Ομπράντυοβιτς, καθώς έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Για την ακρίβεια Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης κάνουν προπονήσεις με την Ελλάδα ενόψει των αγώνων με Ουκρανία (28/8, 19:00) και Ισπανία (31/8, 19:00).

Την ίδια στιγμή, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είναι με τη Γαλλία, ο Μπάνκου Μπάντιο με τη Σενεγάλη, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με την Ισπανία και ο Ίζακ Μπόνγκα με τη Γερμανία.

Θυμίζουμε ότι νοκ-άουτ για περίπου 1,5 με 2 μήνες τέθηκε ο Κέντρικ Ναν, που υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου ενώ έκανε ατομικές προπονήσεις στις ΗΠΑ και υποβλήθηκε αμέσως σε επέμβαση αρθροσκόπησης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
286
266
90
78
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo