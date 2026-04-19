Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Οι Πειραιώτες πήραν το ντέρμπι «αιωνίων» και έμειναν ζωντανοί στο κυνήγι της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός έφυγε με σημαντικό διπλό από το τελευταίο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο κερδίζοντας 0-2 και είναι και πάλι στο -5 από την ΑΕΚ στη μάχη του πρωταθλήματος.

Το τραγικό λάθος του Γεντβάι ξεκλείδωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού και έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ανοίξει το σκορ, αλλά και να πάρει την ψυχολογία του αγώνα με το μέρος του για να οδηγηθούν σε μία σπουδαία και ιστορική νίκη.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας στο ημίχρονο, αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα θέλοντας να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την εικόνα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Η επιστροφή του Ροντινέι στα εξτρέμ έφερε άλλο αέρα επιθετικά και ανάγκασε σε πολλά προβλήματα την άμυνα των πρασίνων, που δεν εμφανίστηκε στο ύψος των περιστάσεων για ένα ντέρμπι «αιωνίων».

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλά στο παιχνίδι και έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός πήρε την παράλληλη πάσα του Αντίνο και νικήθηκε από τον Τζολάκη στο πρώτο λεπτό του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός είχε σημαντική στιγμή στο 12′ με τον Ελ Κααμπί να εκμεταλλεύεται την μακρινή μπαλιά του Έσε, όμως το πλασέ του δεν ήταν το ιδανικό και έδωσε την ευκαιρία στον Λαφόν να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Ο Τετέι στο 18′ θα μπορούσε να απειλήσει τον Τζολάκη, μετά από ωραία πάσα του Καλάμπρια, όμως το τελείωμά του από πλεονεκτική θέση ήταν απογοητευτικό με την μπάλα να περνά άουτ. Ο Τσικίνιο λίγα λεπτά αργότερα απάντησε στην ευκαιρία του Έλληνα επιθετικού με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, που πέρασε λίγο άουτ.

Ο Ελ Κααμπί έχασε τεράστια ευκαιρία να σκοράρει στο 29′ μετά από ωραία παράλληλη σέντρα του Μαρτίνς, όμως ο Λαφόν έκανε μεγάλη απόκρουση για να κρατήσει το μηδέν στην εστία του.

Κάτι που δεν του έδωσε την ευκαιρία να κρατήσει ο Γεντβάι που λίγα δευτερόλεπτα αργότερα γύρισε την μπάλα χωρίς να κοιτάξει για να κάνει ασίστ στον Μάρτινς που με μία προσποίηση απέφυγε τον Αφρικανό τερματοφύλακα για να κάνει το 0-1 στη Λεωφόρο.

Οι Πειραιώτες βρήκαν και δεύτερο γκολ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ροντινέι να κάνει ωραία κίνηση και να περνάει τους Ίνγκασον και Ερνάντεθ για να βρεθεί απέναντι από τον Λαφόν και να τον πλασάρει υποδειγματικά για το 0-2.

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να «σβήσει» το ματς. Δεν δημιουργήθηκαν σημαντικές ευκαιρίες, με τους πράσινους να προσπαθούν να μειώσουν το σκορ για να μπουν ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, όμως δεν είχαν ποτέ τις κατάλληλες συνθήκες για να το πετύχουν.

Οι πράσινοι δοκίμασαν κάποια σουτ έξω από την περιοχή κυρίως με τον Τάσο Μπακασέτα, όμως είχαν την ίδια κατάληξη, με τον Κωνσταντή Τζολάκη να μπλοκάρει την μπάλα.

Ο Ολυμπιακός είναι στην 2η θέση της Super League πίσω μόνο από την ΑΕΚ, η οποία έχει προβάδισμα πέντε βαθμών από τους Πειραιώτες.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια (81′ Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66′ Σιώπης), Σάντσες (66′ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο (46′ Πελίστρι), Τεττέη (46′ Σφιντέρσκι).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια (77′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία (83′ Μουζακίτης), Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο (89′ Σιπιόνι), Ελ Κααμπί.