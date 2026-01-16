Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 3-0: «Πράσινη» ρεβάνς με επιβλητική νίκη στη Volley League

Ο Παναθηναϊκός έκανε… πάρτι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την 11η αγωνιστική της Volley League και επικράτησε άνετα με 3-0 (25-20, 25-18, 25), έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Νίλσεν και Πρωτοψάλτη.

Χωρίς να “απειληθεί” ουσιαστικά σε κανένα σημείο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός “υπέταξε” στο ντέρμπι του Μετς τον Ολυμπιακό και πήρε μία άτυπη ρεβάνς για την πρόσφατη ήττα στον τελικό του Super Cup του βόλεϊ ανδρών.

Με κορυφαίους στο ματς τους Νίλσεν και Πρωτοψάλτη, οι “πράσινοι” επιβλήθηκαν εύκολα του “αιωνίου” αντιπάλου τους και τον έθεσαν εκτός διεκδίκησης, στη “μάχη” για την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Volley League. Από τη δική του πλευρά, ο Παναθηναϊκός μείωσε στο -1 τη διαφορά του από τον Μίλωνα στην κορυφή.

Τα σετ: 25-20, 25-18, 25-20

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 12 (10/14 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιάντσουκ 7 (4/7 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 20% υπ. – 0% άριστες), Νίλσεν 17 (11/21 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (3/5 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 5 (4/8 επ., 1 άσος, 81% υπ. – 62% άριστες), Σπιρίτο 1 (1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ., 29% υπ. – 21% άριστες), Πρωτοψάλτης 9 (7/12 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες)

Ολυμπιακός (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 4 (3/10 επ., 1 άσος, 30% υπ. – 26% άριστες), Πιτακούδης 4 (3/3 επ., 1 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14 επ., 1 άσος, 40% υπ. – 20% άριστες), Ζουπάνη 14 (13/24 επ., 1 άσος), Καβάνα (0/2 επ.), Τζούριτς 3 (2/8 επ.) / Τζιάβρας (λ., 25% υπ. – 17% άριστες), Καπετανίδης 1 (1 άσος), Δαλακούρας, Λινάρδος 3 (2/3 επ., 1 άσος).