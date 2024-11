Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94: Ο Φουρνιέ «άλωσε» το ΟΑΚΑ για τους Πειραιώτες στη Euroleague

Μετά από ένα σπουδαίο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό μέσα στην έδρα του με 94-89 για την 8η αγωνιστική της Euroleague, “πιάνοντάς” τον και στην κατάταξη της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα, αλλά ο Παναθηναϊκός έφερε… τούμπα στο τέλος το ματς και χρειάστηκε να βγει μπροστά για τους Πειραιώτες ο Εβάν Φουρνιέ στο φινάλε, για να καθορίσει το νικητή. Ο Γάλλος σούπερ σταρ πέτυχε 8 πόντους στις πιο κρίσιμες φάσεις του αγώνα και χάρισε το διπλό στην ομάδα του.

Μετά από 8 αγώνες στη Euroleague έτσι, οι “πράσινοι” και οι “κόκκινοι” έχουν το ίδιο ρεκόρ, “μετρώντας” πέντε νίκες και τρεις ήττες.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πολλά λάθη το παιχνίδι, αφού Γκραντ και Μπράουν δεν μπήκαν καλά στο ματς και ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε για να πετύχει εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό. Με τον Βεζένκοφ να φθάνει έτσι γρήγορα του 6 πόντους και τον Φουρνιέ να είναι επίσης εύστοχος, οι Πειραιώτες προηγήθηκαν με 11-1, αλλά οι γηπεδούχοι “ξεκόλλησαν” με δύο τρίποντα του Ναν και “μάζεψαν” τη διαφορά στο 15-20 του 10′.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα ήταν παρόμοια, με τον Ολυμπιακό να αρχίζει αυτή τη φορά με ένα σερί 7-0, έχοντας τον Μιλουτίνοφ ανίκητο κάτω από τη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Οι Πειραιώτες πήραν έτσι και διψήφια διαφορά στο ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και πάλι στη συνέχεια μειώνοντας στο 38-33 με τρίποντο του Σλούκα. Ένα καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ στη λήξη του χρόνου όμως, “έσπασε” το μομέντουμ των γηπεδούχων και διαμόρφωσε το 41-33 υπέρ των “ερυθρόλευκων” στο 20′.

