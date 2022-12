Ο Ολυμπιακός “διέλυσε” με 95-71 τον Παναθηναϊκό για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και το πανηγύρισε έξαλλα, μετά τη λήξη του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, οι παίκτες του Ολυμπιακού έγιναν ένα… κουβάρι μέσα στο παρκέ για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους, ενώ το… γλέντι συνεχίστηκε και στα αποδυτήρια.

Εκεί πρωταγωνίστησε μάλιστα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς λόγω τραυματισμό, αλλά “οδήγησε” την ομάδα σε… λούσιμο με σαμπάνια.

Inside look at the 🔴⚪️ locker room👀 pic.twitter.com/4ZZYvzg1jt