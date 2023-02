Η κατάσταση στο κλειστό του Αγίου Θωμά πριν το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στο Challenge Cup, έγινε αποπνικτική, λόγω της έντασης που επικράτησε μεταξύ οπαδών του “τριφυλλιού” και της αστυνομίας και των δακρυγόνων που ακολούθησαν. Ο παίκτης των Πειραιωτών, Σαλβαντόρ Ιντάλγκο, “τιτίβισε” και έκανε λόγο για φρικτούς πόνους στα μάτια.

Περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του ευρωπαϊκού ημιτελικού, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δημιουργήθηκε ένταση έξω από το κλειστό του Αγίου Θωμά, κατά την είσοδο των οπαδών της γηπεδούχου ομάδας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων αλλά ένα απ΄ αυτά έπεσε στην είσοδο του κλειστού του Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική.

Ο παρατηρητής της αναμέτρησης και η αστυνομία ζήτησαν την πλήρη εκκένωση του γηπέδου και κατά συνέπεια ο αγώνας θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία θεατών, όταν οι συνθήκες εντός του κλειστού χώρου το επιτρέψουν.

Η αποπνικτική ατμόσφαιρα που επικράτησε στο κλειστό, αποτυπώθηκε στα όσα έγραψε ο Σαλβαντόρ Ιντάλγκο μέσα από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

“Κάτι λάθος συμβαίνει εδώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήμασταν στο γήπεδο όταν πέταξαν εκτός δακρυγόνα. Τα μάτια μου, τα μάτια μας. Δεν μπορούμε καλά καλά να δούμε. Τα πρώτα 10-15 λεπτά ήταν φρικτός ο πόνος που είχα στα μάτια μου. Ο Θεός να ευλογεί τους παίκτες βόλεϊ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι άθλημα, όχι πόλεμος” τιτίβισε ο παίκτης των Πειραιωτών, ποστάροντας μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται δακρυσμένος.

What’s wrong here.I can’t believe it.We out of the court because they are out there throwing pepper gas.

My eyes , our eyeswe can’t even see,first 10-15 min were the most horrible pain ever on my eyes!

God Bless Olympiacos Volleyball players.That’s SPORT NO WAR @CEVolleyball pic.twitter.com/hPR22euH1u