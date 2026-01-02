Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ερυθρόλευκη κυριαρχία στην Euroleague και οι 9 σερί νίκες

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται απόψε (21:15, Novasports Prime) στο Telekom Center για την 19η αγωνιστική της Euroleague, στον πρώτο φετινό ελληνικό εμφύλιο στην Ευρώπη.

Από τον «μικρό» τελικό του Final Four του Άμπου Ντάμπι, στις 25 Μαίου 2024, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε με 97-93 του Παναθηναϊκού και κατέλαβε την 3η θέση, οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας και δύο από τις τέσσερις καλύτερες της Ευρώπης, θα λύσουν τις διαφορές τους, στο Telekom Center.

Ο Παναθηναϊκός είναι γηπεδούχος και θα έχει τους φιλάθλους του στο πλευρό του, αλλά ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο Τ-Center με την ψυχολογία ανεβασμένη, καθώς προηγείται με 21-7 στις 28 «μάχες» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη.

Από τις 5 Φεβρουαρίου του 2021 έχει να ηττηθεί ο Ολυμπιακός (ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) από τον Παναθηναϊκό! Δηλαδή παρά έναν μήνα… πέντε ολόκληρα χρόνια!

Η ομάδα του Πειραιά μετρά σερί 9-0 έναντι των «πρασίνων» στις ισάριθμες τελευταίες αναμετρήσεις τους στη Euroleague, εκ των οποίων οι τέσσερις στο πρώην ΟΑΚΑ, την έδρα του αντιπάλου του. Όμως, το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού στο πρώην ΟΑΚΑ είναι 5-0 (!), καθώς στο προηγούμενο ματς των δύο ομάδων πριν την 5η Φεβρουαρίου όταν οι «πράσινοι» νίκησαν στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 78-71 στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού, για την 2η αγωνιστική της πρώτης φάσης στις 9 Οκτωβρίου 2020.



Την προηγούμενη σεζόν (2024-25), ο Ολυμπιακός υπήρξε ο απόλυτος κυρίαρχος στα ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων», αφού έκανε το 3-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό! Πριν από τον «μικρό» τελικό του Άμπου Ντάμπι, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν καταφέρει να νικήσουν την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, τόσο στο ΟΑΚΑ στον πρώτο γύρο όσο και στο ΣΕΦ στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου 2024-25.

Τα ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague

19/04/1994 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-77 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Τελ Αβίβ)

11/04/1995 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-58 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Σαραγόσα)

27/03/1997 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 49-69 4η φάση

01/04/1997 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 65-57 4η φάση

28/02/2002 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 92-75 2η φάση

28/03/2002 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78 2η φάση

01/05/2009 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 82-84 Φάιναλ Φορ, ημιτελικός (Βερολίνο)

20/02/2014 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 66-62 (Φάση των «16», 7η αγωνιστική)

14/04/2014 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-65 (Φάση των «16», 14η αγωνιστική)

18/11/2016 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-79 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

06/01/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-69 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

10/11/2017 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-70 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

02/03/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-87 παρ. (Α΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

09/11/2018 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 93-80 (Α΄ Φάση, 6η Αγωνιστική)

04/01/2019 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-65 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

06/12/2019 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 99-93 (Α΄ Φάση, 12η Αγωνιστική)

03/03/2020 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-78 (Α΄ Φάση, 27η Αγωνιστική)

09/10/2020 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-78 (Α΄ Φάση, 2η Αγωνιστική)

05/02/2021 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 77-88 (Β΄ Φάση, 24η Αγωνιστική)

23/12/2021 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 65-84 (Ά Φάση, 17η Αγωνιστική)

17/03/2022 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 101-73 (Β΄ Φάση, 30ή Αγωνιστική)

30/12/2022 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 71-95 (Α΄ Φάση, 16η Αγωνιστική)

31/03/2023 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-73 (Α΄ Φάση, 32η Αγωνιστική)

06/10/2023 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 78-88 παρ. (Α΄ Φάση, 1η Αγωνιστική)

14/03/2024 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-65 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

08/11/2024 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 89-94 (Α΄ Φάση, 8η Αγωνιστική)

14/03/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 76-74 (Α΄ Φάση, 29η Αγωνιστική)

25/05/2025 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 97-93 Φάιναλ Φορ, «Μικρός» Τελικός