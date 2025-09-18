Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Κίνδυνος να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι των «αιωνίων»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική της Super League (21/09/25, 21:00, Newsit.gr) και υπάρχει πιθανότητα να πρέπει να εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής, που έλαβε από τη ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Βόλο στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την Τετάρτη (17/09/25) ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τα επεισόδια, που έγιναν στο Πανθεσσαλικό στάδιο στο παιχνίδι με την Κηφισιά (3-2 υπέρ της Κηφισιάς) και μένει να φανεί πότε θα εκτίσουν οι πράσινοι τη συγκεκριμένη ποινή.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να προσφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να αναστείλει την ποινή.