Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ξεκινούν από το ΟΑΚΑ οι τελικοί της Basket League

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, οι δυο από τις τρεις κορυφαίες ομάδες της φετινής Euroleague, μπαίνουν απόψε στην “αρένα” του ΟΑΚΑ (21:15, Newsit.gr, ΕΡΤ3) στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League.

Έφτασε η ώρα για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Basket League. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κοντράρονται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, στον πρώτο τελικό της φετινής σειράς των τελικός, με σκοπό να ανέβουν στην κορυφή της Α1.

Ο Παναθηναϊκός έρχεται με… φόρα από την κατάκτηση της Euroleague, θα προσπαθήσει να “εκθρονίσει” τον Ολυμπιακό, να κατακτήσει και πάλι το πρωτάθλημα μετά τη σεζόν 2020-21 και να σηκώσει για 41η φορά τον τίτλο. Απ’ την άλλη, οι “ερυθρόλευκοι” θέλουν να βγάλουν αντίδραση -μετά την τρίτη θέση στη Euroleague– να πάρουν την τρίτη σερί κούπα στη Basket League, να φτάσουν τα 15 πρωταθλήματα κι έτσι να κάνουν το νταμπλ.

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες του και μένει να δούμε ποιον από τους ξένους θα επιλέξει να αφήσει εκτός δωδεκάδας. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει σημαντικές απουσίες στη θέση “5” μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ. Παράλληλα και ο Μόουζες Ράιτ επιλέχθηκε για να μείνει εκτός από το ρόστερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για σέντερ και καλείται να κάνει “αλχημείες”.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν αναμετρηθεί επτά φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Η αρχή έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν οι Πειραιώτες βγήκαν νικητές στον τελικό του Σούπερ Καπ (75-51).

Οι “ερυθρόλευκοι” πανηγύρισαν και μερικές ημέρες αργότερα στο ΟΑΚΑ, νικώντας 88-78 στην παράταση (76-76 η κανονική διάρκεια) για την Euroleague, ενώ ακολούθησαν δύο συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού για την Basket League, με 66-54 στο ΣΕΦ και με 85-80 στο ΟΑΚΑ.

Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας, επικρατώντας με 69-58 στον τελικό που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ νίκησαν και με 71-65 στην έδρα τους για τον δεύτερο γύρο της regular season της Euroleague. Τέλος, οι “πράσινοι” επιβλήθηκαν με 77-71, στο πιο πρόσφατο ντέρμπι, τον περασμένο Απρίλιο για την ενδιάμεση φάση στη Basket League.

Διαιτητές του αποψινού πρώτου τελικού θα είναι οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς.

Ο δεύτερος τελικός διεξάγεται στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (07/06, 21:3), ενώ ο 3ος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (10/06, 21:15) στο ΟΑΚΑ. Ο πρωταθλητής Ελλάδας 2024 να κρίνεται στις τρεις νίκες (best of five).