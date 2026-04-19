Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του αιώνιου ντέρμπι στη Λεωφόρο

Με περσινή συνταγή οι Πειραιώτες στη Λεωφόρο, με αργεντίνικο χρώμα η ενδεκάδα του τριφυλλιού
Ο Ρενάτο Σάντσεθ με τον Τσικίνιο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ντέρμπι ΠαναθηναϊκόςΟλυμπιακός στη Λεωφόρο για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με βασικούς τους Ρενάτο Σάντσεθ, Αντίνο και Ταμπόρδα, την ώρα που ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τον Ροντινέι στα εξτρέμ και τον Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, συνταγή δηλαδή της περασμένης σεζόν.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo