Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του αιώνιου ντέρμπι στη Λεωφόρο

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με βασικούς τους Ρενάτο Σάντσεθ, Αντίνο και Ταμπόρδα, την ώρα που ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με τον Ροντινέι στα εξτρέμ και τον Τσικίνιο σε ρόλο δεκαριού, συνταγή δηλαδή της περασμένης σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σάντσες, Κυριακόπουλος,Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.